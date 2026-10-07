Česko čeká výrazný zlom počasí. Teploty půjdou dolů, na některých místech začne vydatně sněžit

Středa ještě nabídne teploty připomínající doznívající babí léto, během dne se většinou dostanou přibližně na 18 až 23 stupňů. Obloha už ale nebude tak klidná jako v předchozích dnech a místy se objeví více oblačnosti. Výraznější změna dorazí ve čtvrtek, kdy začne od západu postupovat pásmo srážek a zároveň se ochladí.
Rozdíly mezi jednotlivými částmi republiky přitom mohou být značné, protože studenější vzduch bude postupovat od západu směrem k východu. V západních a severozápadních Čechách se maxima mohou pohybovat jen kolem 15 až 18 stupňů, zatímco na střední a jižní Moravě může před příchodem ochlazení teplota ještě vystoupat zhruba k 25 stupňům. Během odpoledne a večera se déšť přesune také na Moravu a do Slezska a zejména na východě nelze ojediněle vyloučit ani bouřku. Večer už mají naopak v západní polovině Čech srážky postupně slábnout.
V pátek se ochladí o několik stupňů
Nejcitelnější změnu přinese pátek, kdy se denní maxima na většině území dostanou přibližně jen na 10 až 15 stupňů. O něco tepleji může zůstat na jihu Moravy, kde se teplota může přiblížit k 17 stupňům, zatímco například pro Prahu nynější předpověď počítá s maximem kolem 14 stupňů. Počasí bude proměnlivé a místy se vyskytnou přeháňky, během odpoledne a večera pak může v Čechách srážek znovu přibývat.
Výrazný pokles teplot pocítí také horské oblasti, kde už se v nejvyšších polohách mohou dešťové srážky měnit ve sněžení. Nepůjde tedy o nástup zimního počasí v nížinách, ale o první připomínku toho, že ve vyšších nadmořských výškách se v říjnu mohou při ochlazení objevit zimní projevy počasí poměrně rychle. Oproti teplotám přesahujícím během týdne 20 stupňů tak bude změna během několika desítek hodin velmi výrazná. Řidiči a turisté mířící do hor by proto měli počítat nejen s nižšími teplotami, ale také s rychleji se měnícími podmínkami.
Deštivější počasí vydrží i o víkendu
Ani víkend návrat stabilního teplého počasí nepřinese. V sobotu by se nejvyšší denní teploty měly pohybovat přibližně mezi 11 a 16 stupni, na jihu Moravy mohou vystoupat asi k 18 stupňům. Převládat má oblačná až zatažená obloha a od západu se postupně na většině území objeví přeháňky nebo déšť. V neděli by mělo srážek během dne postupně ubývat a teploty se většinou dostanou na 12 až 17 stupňů.
Chladnější a proměnlivější charakter počasí by měl pokračovat také na začátku příštího týdne, kdy se maxima pravděpodobně udrží přibližně mezi 13 a 18 stupni. Současné ochlazení přitom neznamená, že celý zbytek října bude mimořádně studený. Měsíční výhled pro období od 5. října do 1. listopadu počítá s prvními dvěma říjnovými týdny jako s teplotně průměrnými až nadprůměrnými, přičemž krátkodobé výraznější propady teplot se mohou od celkového trendu odchylovat.
Použité zdroje: Český hydrometeorologický ústav, Meteopress.cz