CENTRUM o páté: Horor na operačním sálu a technologie, která stála na úsvítu dnešní digitální doby

Měli ho za mrtvého. Jenže on se při odběru orgánů probral
V USA se řeší příběh muže, kterému chtěli odebrat orgány poté, co u něj byla diagnostikována mozková smrt. Na operačním sále se však probral a zákrok zachránil lékař, který v něm odmítl pokračovat. Do případu se nyní zapojil i americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr., což ukazuje, jak tenká může být hranice mezi životem a smrtí v moderní medicíně.
Naděje, která skončila tragédií
Kolumbií otřásl příběh Daniely, kterou záchranáři po 37 hodinách vytáhli živou z trosek zříceného domu. Záběry mladé matky obletěly svět a v národě poznamenaném stovkami obětí zažehly vlnu naděje. O tři dny později však z nemocnice dorazila zdrcující zpráva – připomínka toho, jak křehká může být radost ze záchrany.
Tenisová hvězda promluvila o vzteku
Iga Šwiateková ukončila svou černou sérii a v Torontu vybojovala první titul této sezony. Po zápase však překvapivě dlouze hovořila o svých kritikách a přiznala, že s ní lomcuje nebývalý vztek. Její otevřenost ukázala, že i za tváří sportovní superstar se skrývá člověk zápasící s tlakem veřejného očekávání.
Francouzský šarm v českém prostředí
Herečka Chantal Poullain, která 17. srpna oslaví sedmdesátiny, vnáší do české společnosti francouzskou noblesu a typický akcent. Hraje v divadle i ve filmech, založila vlastní nadaci a mnohé dětské nemocnice proměnila ze strohých prostor v eldoráda fantazie. K jejímu image patří též impozantní výkony na automobilovém okruhu.
Pohlreich otevřeně o politice
Zdeněk Pohlreich se v rozhovoru vyjádřil k aktuálním politickým tématům a společně s manželkou přiznal, že ve volbách podpořili Motoristy. Známého šéfkuchaře navíc rozčílil mediální tlak na Filipa Turka, který označil za štvanici, inkvizici a bezesporu svinstvo.
Rodinné radosti u Marešových
Monika Marešová ukázala, jak tráví prázdniny s dcerou Alex, která během léta zvládla další velký dětský milník – naučila se jezdit na kole. Místo exotiky letos rodina zvolila české léto, což dokazuje, že největší pokroky děti často dělají právě v domácím prostředí.
Zvládli bychom u nás čínsky kapitalismus?
Investor Dan Vořechovský, který se specializuje na Čínu, v rozhovoru upozornil, že tato asijská mocnost má kapitalismus v tak surové podobě, že bychom ho v evropských podmínkách pravděpodobně nepřežili. Jeho postřeh otevírá otázku, jak moc se globální ekonomické modely liší a co si můžeme vzít z čínského přístupu k podnikání.
Co se také skrývá pod hladinou Atlantiku
Před 168 lety začala éra globálního propojení položením prvního telegrafního kabelu mezi Evropou a Severní Amerikou. Dno oceánů dnes ukrývá tisíce kilometrů kabelů přenášejících data, energii i informace – infrastruktura, která tvoří nervovou soustavu moderního světa.
Praní prádla: kde děláme chybu
Odborníci upozorňují, že praní na 40 °C může být zbytečně nákladné. Moderní prací prostředky si často poradí i při 30 °C, což znamená menší spotřebu energie a šetrnější zacházení s textilem – drobná změna, která může přinést úspory v řádu tisíců korun ročně.
A zase to počasí
Většinu Česka zasáhnou v pondělí silné bouřky s nárazy větru a kroupami, varují meteorologové. Výstrahu před vedry, která původně platila na celý víkend pro téměř celou zemi, omezili meteorologové už jen na většinu území Moravy a Slezska. V celém Česku však dále platí zvýšené riziko vzniku požárů.
Dnešní den přinesl příběhy, které připomínají, jak tenká je hranice mezi životem a smrtí, mezi nadějí a zklamáním, mezi úspěchem a vyhořením. Ať už šlo o lékaře na operačním sále, záchranáře v sutinách, nebo tenistku na kurtu – všichni čelili okamžikům, kdy se rozhoduje o více než jen o výsledku.