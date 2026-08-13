CENTRUM o páté: Okurková sezóna v režii celebrit i místo, kde je voda předpokladům navzdory

Když se soukromý spor odehrává před veřejností
Rozchod Karlose a Lely Vémolových přinesl další nepříjemnou kapitolu poté, co nechal zápasník odtáhnout vůz používaný jeho stále ještě manželkou. V autě přitom zůstaly autosedačky, kočárek a další věci pro děti, takže se z partnerského konfliktu stal i obraz praktických dopadů rozpadu rodiny. Lela zveřejnila svůj pohled a Karlos následně vysvětlil, co ho k odtažení vozu vedlo.
Hollywoodská róba jako předmět spekulací
Anne Hathaway obvykle platí za jistotu červených koberců, tentokrát ale její outfit na premiéře sci-fi filmu vyvolal spíše rozpaky. Snaha upozornit na těhotenské bříško se proměnila v módní debatu, v níž lidé začali zpochybňovat i to, zda je vůbec pravé. Příběh ukazuje, jak rychle se veřejná pozornost může přesunout od práce známé osobnosti k jejímu vzhledu a domněnkám kolem něj.
Veřejné léto Moniky Babišové
Monika Babišová nechala své sledující nahlédnout do dovolené u moře, kde ukázala odpočinek na pláži, růžové bikiny i jízdu na vodním skútru. Pozornost ale nepřitáhly jen samotné snímky, nýbrž také prostředí, které připomíná místo, odkud se nedávno ozval její manžel Andrej Babiš. I dovolenkové fotografie tak získaly politický a společenský kontext, přestože na první pohled působí jako čistě soukromý záznam.
Vzpomínka na Petra Hapku bez příkras
Dcera hudebního skladatele Petra Hapky promluvila o vlastních depresích, rodinných traumatech i posledních týdnech života svého otce. Její vzpomínky nepřinášejí jen další portrét známé umělecké rodiny, ale také osobní svědectví o duševní nemoci, péči a blízkosti v těžkých chvílích. I drobná vzpomínka na psa hozeného do postele tak získává význam jako neobvyklý, ale lidský způsob, jak se vyrovnávat s umíráním.
Politická budoucnost nemusí splnit očekávání
Úvaha o příštím prezidentském souboji připomíná, že ani případné vítězství Andreje Babiše nad Petrem Pavlem nemusí být jedinou cestou k jeho návratu na Pražský hrad. Politolog Jakub Lysek upozorňuje na možnost, v níž by Babiš svého soupeře přímo neporazil, přesto by se prezidentem stát mohl. Domácí politika tak dnes nabízí méně samozřejmý scénář, než jaký naznačují první úvahy o možných kandidátech.
Rozpočet mezi kritikou a uznáním
Miroslav Kalousek jako bývalý ministr financí kritizuje rozpočtové plány vlády Andreje Babiše a upozorňuje na podle něj nesmyslné utrácení. Zároveň ale některé kroky současného kabinetu v rozpočtové oblasti připouští jako oprávněné a dává vládě v určitých věcech za pravdu. Téma je zajímavé právě tím, že veřejná kritika tentokrát není postavená jen na jednoznačném odmítnutí, ale i na rozlišování mezi jednotlivými částmi hospodářské politiky.
Víkend přinese vrchol léta i zvrat počasí
Česko čeká výrazné oteplení a víkendové teploty mohou vystoupat až k 36 stupňům. Zatímco sobota má zůstat převážně jasná, v neděli se hlavně v Čechách může počasí změnit a přinést bouřky. Letní výhled tak není jen pozvánkou k vodě a na výlety, ale také připomínkou, že nejteplejší část víkendu může vystřídat rychlý přechod k neklidnější obloze.
Tajemství, která odolávají jednoduchému vysvětlení
Příběh výpravy v pohoří Khamar-Daban bývá přirovnáván k tragédii v Ďatlovově průsmyku, v jednom důležitém detailu je však ještě podivnější. V roce 1993 se během náročného putování skupiny zkušených turistů po dešti, větru a zimě náhle změnilo chování jejích členů. Vedle lidského selhání a extrémních podmínek zůstává ve vyprávění i otázka, proč se události odehrály právě takto.
A zatímco pozemské záhady často vyrůstají z nedostatku svědectví, vesmír dnes ukazuje opačný problém: i s pomocí nejmodernějšího teleskopu stále objevujeme okolnosti, které odporují dosavadním představám. James Webb zachytil vodu v blízkosti černé díry, tedy v prostředí, kde se její přítomnost zdála obtížně vysvětlitelná. Vesmír tak připomíná, že překvapení nemusí přicházet jen z neznámých míst, ale i z oblastí, o nichž si myslíme, že jim už rozumíme.