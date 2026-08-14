CENTRUM o páté: Před reklamou už se neschováte ani ve vlastním autě a AI už „pomáhá“ i tam, kde by rozhodně nemělaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
CENTRUM o páté: Před reklamou už se neschováte ani ve vlastním autě a AI už „pomáhá“ i tam, kde by rozhodně neměla
Ranní hrst hořčíku, vitamínu C, omega-3 a vitamínu D místo snídaně – tak podle biotechnoložky léčiv...
Dnešní večer bude patřit nebi. Nad Českem se výrazně zatmí Slunce a po setmění vyvrcholí meteorický roj...
Venku to vypadá na klasický horký letní den. Připravili jsme pro vás výběr toho nejzajímavějšího, co se...
Dnešní Centrum o páté se točí kolem Slunce – jako kolem zdroje letního horka, předmětu vědeckého zkoumání i...
Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...Všechny články tohoto autora →
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