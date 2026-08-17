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CENTRUM o páté: Spásný déšť po vlně veder i zastřelená těhotná žena ve Španělsku

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Přinášíme denní redakční přehled nejzajímavějších témat dne na Centru. Pondělí přineslo spíše klidnější mix domácího a zahraničního zpravodajství – od tragických událostí a počasí přes ničivé požáry až po příběhy známých osobností a jednu pozoruhodnou fyzikální záhadu.
CENTRUM o páté: Spásný déšť po vlně veder i zastřelená těhotná žena ve Španělsku

CENTRUM o páté: Spásný déšť po vlně veder i zastřelená těhotná žena ve Španělsku

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...

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