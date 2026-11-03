Nepečený jablečný zákusek z otlučených jablek: Jednoduchý dezert, který dá podzimnímu ovoci druhou šanci

Na podzim se ze zahrady často nosí miska jablek, která už na stůl úplně nejsou. Otlučená, menší, každé trochu jiné. Právě z takových dělám nepečený jablečný dort s piškoty, hlavně ve dnech, kdy se mi nechce zapínat trouba, ale ke kávě by se něco domácího hodilo. Základ obstará teplá jablečná směs s vanilkovým pudinkem a citronem, díky které i obyčejná jablka dostanou svěží, lehčí chuť.
Tenhle recept je vděčný tím, že si moc nehraje na dokonalost.
Potlučená , která by v míse působila trochu smutně, se v něm schovají mezi piškoty a udělají přesně tu správnou vláčnou vrstvu. Když jsou kyselejší, přidá se cukr. Když sladší, není důvod s ním přehánět. jablka Nejlepší na tom je, že vypadá o dost dort slavnostněji, než kolik času u něj člověk stráví. U nás se krájí až po pořádném vychlazení, jinak je zbytečně měkký a nůž se s ním pere.
Malá poznámka z kuchyně: Jestli doma leží jedna nebo dvě měkčí hrušky, klidně je přidejte k jablkům. Chuť se trochu zakulatí a tenhle recept přesně snese podobné drobné úpravy. Ovoce se aspoň spotřebuje celé. Jablka na podzim nemusí skončit jen ve štrúdlu
Nepečené jablečné dorty a řezy se v domácích kuchyních objevují v různých verzích. Někdo je skládá z
piškotů, jinde se berou sušenky typu bebe, postup je ale pořád blízký: ovoce se krátce povaří, zahustí pudinkem a navrství do formy. U menší formy se často pracuje s 500 g jablek, pro vyšší a šťavnatější dort se bere i 1 kg jablek. To je na něm sympatické. Není to dezert, který by se musel měřit na milimetry, spíš poctivá domácí věc. Recept na nepečený jablečný dort s piškoty
Čas přípravy: 30 minut Chlazení: nejméně 4 hodiny Počet porcí: přibližně 8 až 10 kousků Suroviny, které budete potřebovat 500 g oloupaných a nakrájených jablek 2 kusy vanilkového cukru 8 lžic cukru krupice, podle sladkosti jablek lze ubrat 2 balíčky vanilkového pudinku v prášku 1 kus citronu, použije se šťáva i jemně nastrouhaná kůra 1 malé balení dětských piškotů 1 litr vody šlehačka na dozdobení, pokud ji chcete použít Postup přípravy svěžího nepečeného dortu s jablky
1. Nejprve si připravte
jablka. Oloupejte je, vyřízněte jadřince a nakrájejte je na menší kousky. Otlučená místa odkrojte, zbytek ovoce je pro tenhle dort úplně v pořádku.
2. Nakrájená
jablka dejte do kastrůlku, přidejte vanilkový cukr, cukr krupici, citronovou šťávu a trochu citronové kůry. Zalijte asi třetinou připravené vody. Vařte několik minut a občas promíchejte, až jablka změknou.
3. Během vaření si nachystejte formu. Vyložte ji
potravinářskou fólií nebo pečicím papírem, aby šel hotový dort po ztuhnutí lépe vyndat. Na dno naskládejte vrstvu dětských piškotů.
4. Ve zbytku
vody pečlivě rozmíchejte 2 vanilkové pudinky v prášku. Dejte si s tím chvilku práci, směs má být hladká a bez hrudek. V hotovém dortu by se jinak objevily nepříjemné kousky.
5. Rozmíchaný pudink vlijte k vroucím
jablkům a za stálého míchání krátce povařte. Stačí pár minut, podobně jako u běžného pudinku. Jakmile směs viditelně zhoustne, odstavte ji z plotny.
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6. Jablečnou směs nechte jen krátce odstát. Nemá být úplně studená. Ještě teplou část nalijte na spodní vrstvu
piškotů ve formě a rozetřete ji až ke krajům.
7. Na jablečnou vrstvu položte další
piškoty a znovu je překryjte jablečno-pudinkovou směsí. Pokračujte podle výšky formy. Nahoře by měla přijít ještě jedna vrstva piškotů.
8. Hotový dort nechte nejdřív zchladnout na lince, teprve potom ho přesuňte do lednice alespoň na
4 hodiny. Když vydrží přes noc, bude se krájet lépe. Tady se spěchání většinou nevyplatí.
9. Ztuhlý dort opatrně vyjměte z formy. Pomůže talíř, na který formu překlopíte. Povrch můžete ozdobit
šlehačkou, případně jen trochou najemno nastrouhané citronové kůry. Foto: Cooky.cz, Dort vyjměte z formy řádně ztuhlý.
10. Podávejte dobře vychlazené. V lednici dort vydrží bez potíží do druhého dne, někdy i o něco déle. V běžném provozu domácnosti se to ale nemusí stihnout ověřit.
Rady a pár poznámek k jablečnému dortu U kyselejších jablek ponechte plných osm lžic cukru. Sladší odrůdy snesou menší množství. Pro výraznější chuť můžete přidat špetku mleté skořice. Stačí ale opravdu málo, aby nezakryla citron. Vyšší dort uděláte v menší formě. Pro nižší, širší řezy se dobře hodí hranatá nádoba.
Podobné moučníky mají výhodu v tom, že se dají upravit podle zásob. Někdo přidá víc citronu, jiný navrch vrstvu šlehačky. Mně nejvíc sedí jednodušší verze, protože v ní zůstane dobře znát chuť jablek a dort není zbytečně těžký.
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