Sedlácká pocta podzimu: Kel na česneku a kmínu, který přesvědčí i ty, kdo ho celý život odmítali

Kel jsem dlouho obcházela trochu s respektem. Ne že by se s ním v kuchyni dělo něco složitého, spíš jsem ho měla vždy spojený s maminčinou polévkou. A u takových jídel člověk snadno nabyde dojmu, že doma už to nikdy nebude ono. Jednou v zimě ale v lednici zůstala půlka hlávky kelu, k tomu klobása, a nebylo moc co řešit. Buď se do toho pustím, nebo kel skončí někde na dně šuplíku se zeleninou. Dopadlo to přesně tak, jak jsem doufala: hutná polévka, česneková, lehce kouřová, sytá tak, že po ní člověk nepotřebuje nic dalšího.
Maminka ji vařila vždycky v jednom hrnci. Bez přendávání, bez hromady nádobí, bez zbytečné parády. Na oleji nechala zezlátnout cibuli, k ní přišla
, potom brambory a kel. Všechno se zalilo vodou, někdy vývarem, a nechalo se to tiše vařit, dokud klobása brambory nepovolily. Až nakonec zásmažka. Tenhle krok je u téhle polévky podstatný, protože z obyčejného vývaru se zeleninou udělá pořádné jídlo. Hustší, měkčí na lžíci, s chutí mouky opražené na tuku. U nás doma mizí tak rychle, že si člověk sotva stihne ukrojit chleba.
Osvědčilo se mi: Zásmažku dávejte do polévky až ke konci a po vmíchání ji nechte ještě aspoň pět minut jen mírně probublávat. Lépe se rozpustí, polévka se zahustí rovnoměrně a nevzniknou v ní hrudky. Když se přidá moc brzy, může se začít chytat u dna hrnce, hlavně pokud člověk na chvíli odběhne. Recept na hustou kelovou směs klobásou a zásmažkou
Celková délka přípravy: 45 až 50 minut Porce: 4 až 5 Ingredience k přípravě
Základ: 2 lžíce oleje (slunečnicového nebo řepkového) 1 velká cibule, nakrájená nadrobno 3 stroužky česneku, prolisované nebo jemně nasekané 300 g klobásy (uzené nebo pálivé, podle chuti), nakrájené na kolečka či půlkolečka 400 g brambor, oloupaných a nakrájených na kostky velké zhruba 2 cm 400 g kelu (kapusty), nakrájeného na větší kousky nebo proužky 1,2 l vody nebo světlého vývaru (zeleninového nebo masového) sůl, pepř, mletá sladká paprika podle chuti případně špetka kmínu
Zásmažka: 2 lžíce oleje nebo sádla 2 lžíce hladké mouky Postup přípravy husté polévky z růžičkové kapusty s klobásou a zásmažkou
1. Do většího hrnce nalijte
olej a zahřejte ho na středním plameni. Vsypte nakrájenou cibuli a za občasného promíchání ji opékejte asi 5 až 7 minut. Má zesklovatět, změknout a chytit zlatavou barvu. Spálená cibule by zbytečně zhořkla, takže tady se vyplatí chvíli stát u sporáku.
2. K cibuli přidejte
klobásu nakrájenou na kolečka. Nechte ji opékat další 3 až 4 minuty, aby pustila trochu tuku a na krajích se lehce zatáhla. V tuhle chvíli už bývá jasné, kam polévka chuťově míří: do kouřova a do poctiva. Foto: Cooky.cz, Kel na kmínu a česneku – příprava
3. Přidejte
prolisovaný česnek a krátce promíchejte. Stačí asi minuta. Česnek se má rozvonět, ne zhnědnout, protože pak umí být nepříjemně štiplavý.
4. Do hrnce nasypte
nakrájené brambory a promíchejte je s cibulí, klobásou a tukem na dně. Zalijte vodou nebo vývarem, přiveďte k varu a pak plamen stáhněte. Vařte přibližně 10 minut, aby brambory začaly měknout. Mezitím si připravte kel
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5. Vyřízněte tuhé středové žilky a listy nakrájejte na hrubší kusy nebo proužky. Syrového kelu je v ruce vždycky nějak moc, ale v hrnci rychle klesne, takže celé množství přidejte bez obav.
6. Vsypte
kel k bramborám. Hrnec může působit přeplněně, za pár minut se to srovná. Promíchejte, osolte, opepřete, přidejte sladkou papriku a případně špetku kmínu. Vařte ještě 15 až 20 minut na mírném plameni, dokud brambory i kel nejsou měkké.
7. Když se polévka dovařuje, připravte
zásmažku. V malém kastrůlku nebo na pánvi rozehřejte olej nebo sádlo, přisypte mouku a pořád míchejte. Na středním plameni ji opékejte zhruba 2 minuty, jen do světle zlaté barvy a jemné oříškové vůně. Tmavá zásmažka sem nepatří.
8. Hotovou zásmažku vmíchejte do polévky. Nejbezpečnější je nejdřív ji v hrnečku rozmíchat s trochou horké polévky a teprve potom vlít zpátky do hrnce. Hrudky tím prakticky vyřadíte ze hry. Polévku pak nechte ještě 5 minut lehce probublávat, aby zhoustla a chuť se spojila.
9. Na konci polévku ochutnejte a podle potřeby dolaďte. Když bude moc hustá, přilijte trochu vody nebo vývaru. Podávejte ji horkou, nejlépe s krajícem dobrého chleba.
Foto: Cooky.cz, Kel na kmínu a česneku Tipy redakce: Výběr klobásy: Nejlépe se hodí uzená klobása s vyšším podílem masa. Nepustí tolik vody a polévce dá výraznější kouřovou chuť. Pálivá verze ji příjemně zahřeje, ale pokud budou jíst i děti, je jistější sáhnout po jemnější. Zásmažka bez hrudek: Zásmažku nejprve rozmíchejte se dvěma nebo třemi lžícemi horké polévky v hrnečku. Až potom ji přidejte do hrnce. Je to drobnost, ale mouka se díky tomu nesrazí do nevzhledných kousků. Kel nebo kapusta: Kel, často uváděný také jako kapusta nebo kadeřávek, je pro tenhle recept ideální. Polévka se ale dá uvařit i s bílým nebo červeným zelím. Zelí měkne rychleji, proto ho dejte do hrnce až s bramborami, případně o pár minut později. Skladování: Druhý den bývá tahle polévka ještě lepší. Chutě se rozleží a zásmažka ji po vychladnutí ještě trochu zahustí. V uzavřené nádobě vydrží v lednici až tři dny. Při ohřívání počítejte s tím, že bude nejspíš potřeba přilít trochu vody. Vegetariánská varianta: Klobásu vynechte, případně ji nahraďte uzeným tofu nakrájeným na kostky. Přidejte ho ve stejném kroku jako klobásu a opečte dozlatova. Polévka zůstane sytá, jen bude mít trochu jiný, jemnější charakter.
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Zdroj: autorský text
cooky.cz