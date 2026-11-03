Jednoduché jahodové řezy s tvarohem: Ovocná vrstva se želatinou z nich dělá lákavý domácí dezert

Když na zahrádce začnou dozrávat krásné červené jahody, nedá mně nevychutnat si tenhle jahodový zákusek s náplní z tvarohu a zakysané smetany, jahod a červené želatiny. Dole je lehký piškotový korpus, na něm svěží vrstva z tvarohu a zakysané smetany a navrch jahody zalité červenou . Na stole vypadá upraveně, ale není přehnaně načančaný. A hlavně se po vychlazení dobře krájí, což u podobných moučníků nebývá samozřejmost. želatinou
Korpus je obyčejný ale díky
sněhu z bílků zůstává jemný a měkký. Krém není těžký, jahody mu dodají šťávu i vůni, prostě letní chuť bez velkého vymýšlení.
Můj tip: Po zalití želatinou nespěchat. Dejte zákusku několik hodin v chladu, klidně do druhého dne. Teprve potom vrstvy pořádně sednou a řezy drží tvar. Jahody a tvaroh jsou letní dvojice, která funguje
Jahodové se u nás v létě střídají pořád dokola, jednou pečené, jindy nepečené. Kombinace moučníky jahod, tvarohu a želatiny má ale jednu praktickou výhodu: dezert zůstane svěží, nepůsobí hutně a dá se nachystat předem. U podobných řezů se často opakuje stejná stavba – korpus, tvarohová vrstva, ovoce a želatina. Má to svůj důvod. Moučník díky tomu drží pohromadě, ale pořád není suchý. Recept na svěží jahodový zákusek s tvarohovou náplní a želatinou
Počet porcí: 16 až 20 kousků Ingredience pro přípravu
Korpus: 4 vejce 100 g cukru krupice 150 ml oleje 160 g polohrubé mouky 5 lžic teplé vody 1 lžička prášku do pečiva
Tvarohová náplň: 250 g tučného tvarohu 1 kelímek zakysané smetany 16 % 2 až 4 lžíce cukru moučka podle chuti
Ovocná vrstva a pěna: 400 až 500 g čerstvých jahod 1 želatinový ztužovač na nepečené dorty 2 lžíce jahodové marmelády 2 kelímky smetany ke šlehání, ušlehané 2 balení červené dortové želatiny voda a cukr podle návodu na obalu želatiny Postup přípravy jahodového želé zákusku
1. Začněte
korpusem. Oddělte žloutky a bílky. Z bílků vyšlehejte pevný sníh a zatím ho odložte stranou, nejlépe někam mimo teplo od trouby.
2. Žloutky vyšlehejte s
cukrem, až směs zesvětlá a trochu nabude. Přilijte olej a teplou vodu, krátce prošlehejte nebo promíchejte. Potom přidejte polohrubou mouku smíchanou s práškem do pečiva.
3. Na závěr do těsta zlehka vmíchejte
sníh z bílků. Vezměte raději stěrku než metlu a nespěchejte, těsto má zůstat nadýchané. Rozetřete ho na plech vyložený pečicím papírem.
4. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C zhruba 15 až 18 minut. Hotový korpus má být světle zlatý a při doteku pružný. Než na něj přijde krém, musí úplně vychladnout. Foto: Cooky.cz, Korpus nechte po upečení úplně vychladnout.
5. Na náplň promíchejte
tučný tvaroh, zakysanou smetanu a cukr podle chuti. Krém by měl být hladký, dobře roztíratelný, ale rozhodně ne tekutý. Hutnější tvaroh je tady výhoda, řezy pak lépe stojí.
6. Vychladlý korpus potřete připraveným
tvarohovým krémem. Povrch uhlaďte a rozložte na něj jahody nakrájené na půlky. Dávejte je řeznou stranou dolů, vypadají tak lépe a zároveň se pěkně usadí do krému. Foto: Cooky.cz, Jahody ukládejte řeznou stranou dolů. Teď přijde na řadu jahodová pěna
Kardinál řezy jako z cukrárny. Jemný krém a vzdušné těsto tvoří zákusek, který potěší každou návštěvu
7. Vyšlehejte
2 smetany ke šlehání. Vedle si podle návodu rozmíchejte želatinový ztužovač a spojte ho s jahodovou marmeládou. Potom směs opatrně vmíchejte do šlehačky. Vznikne jemná růžová vrstva, ne úplně tuhá, ale drží.
8.
Jahodovou pěnu rozetřete mezi jahody a trochu i přes ně, aby se povrch srovnal. Nemusí být vysoká. Spíš má propojit ovoce s vrchní želatinou a vyplnit mezery. Foto: Cooky.cz, Pěna má propojit ovoce se želatinou a vyplnit mezery, nemusí být vysoká.
9. Podle návodu připravte
2 červené dortové želatiny. Nechte je chvíli zchladnout, ale hlídejte je, protože jakmile začnou tuhnout v kastrůlku, špatně se s nimi pracuje. Vlažnou želatinu opatrně nalijte na povrch zákusku.
10. Celý plech dejte do lednice nejméně na
4 hodiny, ještě lépe přes noc. Želatina zpevní, krém se spojí s korpusem a při krájení se vám jednotlivé vrstvy nebudou rozjíždět. Foto: Cooky.cz, Povrch polijte červenou želatinou a nechte ztuhnout v lednici.
11. Podávejte dobře vychlazené, ideálně druhý den. Zákusek uchovávejte v lednici a snězte ho do
2 dnů, protože čerstvé jahody časem pustí šťávu. Rady a tipy redakce Když jsou jahody vodnatější, nechte je po umytí opravdu pořádně oschnout. Stačí i chvíle na papírové utěrce, krému to pomůže. Do krému se víc hodí tučný tvaroh než řídký vaničkový. Lépe drží a zákusek se pak nepromění v měkkou hmotu. Želatinu nelijte na moučník vařící. Příliš horká by mohla narušit krémovou vrstvu. Na krájení se mi osvědčil dlouhý nůž namočený v horké vodě a otřený dosucha. Hrany řezů jsou pak čistší.
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