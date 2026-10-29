Pětistovka za vychované dítě může pro nové důchodce skončit. Rozhodující bude datum přiznání penze

Příplatek za výchovu dítěte pomáhá především lidem, kteří část profesního života věnovali péči, a kvůli tomu měli kratší pracovní kariéru nebo nižší výdělky. Od roku 2023 se stal součástí starobních penzí značného počtu rodičů a v mnoha domácnostech představuje pravidelný příjem v řádu stovek až tisíců korun měsíčně. U tří uznaných dětí jde podle dosavadního principu o 1 500 korun měsíčně navíc. Právě jednoduchost tohoto pravidla je jeho výhodou, zároveň však znamená, že nebere v úvahu všechny rozdíly v průběhu péče a předchozích příjmech. Navrhovaná změna proto hledá jiný způsob zohlednění pečujících období.
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Nový výpočet by zohledňoval roky péče
Namísto pevného příplatku za každé uznané dítě má být určité období péče započteno tak, jako by měl pečující člověk příjem odpovídající stanovenému referenčnímu základu. V návrhu se hovoří o ocenění souvisejícím s průměrnou mzdou. Takový postup by se promítal do výpočtu procentní výměry důchodu a jeho efekt by závisel na předchozích příjmech i celkovém průběhu pojištění. Dva rodiče se stejným počtem dětí by proto nemuseli dostat stejný důchodový přínos, na rozdíl od jednotné částky výchovného.
Na výsledku záleží zejména to, zda měl člověk před péčí nízké, průměrné, nebo vyšší výdělky. Přičtení stanoveného náhradního příjmu může v určitých situacích zlepšit výsledek u nízkopříjmových pojištěnců. U lidí s vyššími dřívějšími výdělky však nemusí nahradit dosavadní pevný bonus. Bez konečného zákonného znění a konkrétního výpočtu proto nelze tvrdit, že všichni rodiče získají, ani že všichni automaticky přijdou o peníze. Rozdíly mohou být významné také u rodičů více dětí nebo u osob, které si péči rozdělovaly.
Staré penze a nové žádosti se mohou posuzovat jinak
Podle aktuálně diskutovaného řešení má být klíčové datum, od kterého je důchod přiznán. Lidé s již přiznaným výchovným by si měli ponechat dosavadní částku. Samotný příplatek se však podle dříve přijatých pravidel nemá od ledna 2027 dále samostatně valorizovat, ačkoli ostatní součásti penze se valorizovat mohou. To znamená, že nominální částka za dítě zůstane stejná, její kupní síla se však při růstu cen může postupně snižovat. Je tedy nutné odlišit odebrání již vypláceného příplatku od zastavení jeho dalšího zvyšování.
Ještě komplikovanější je situace lidí, kteří plánují odejít do starobního důchodu na přelomu roku. Pokud bude žádost podána později, ale důchod přiznán k datu spadajícímu do roku 2026, může se použít jiný právní režim než u penze přiznané od ledna 2027. Přesný dopad ovšem závisí na schválené podobě přechodných ustanovení. Termín žádosti nelze posuzovat izolovaně od důchodového věku, délky pojištění, případného krácení a dalšího pokračování v práci. Změna data o několik dnů může v některých případech ovlivnit více parametrů naráz.
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Jak postupovat před podáním žádosti
Praktickou nejistotu může nový způsob ocenění péče přinést také rodičům, kteří byli určitou dobu zaměstnáni na zkrácený úvazek nebo se po narození dítěte do práce vraceli postupně. Jejich důchodová evidence zahrnuje reálné příjmy i zákonem uznané doby péče, které se při výpočtu posuzují odlišně. Změna jednoho parametru tak nemusí vést ke stejnému výsledku jako u člověka, který během péče nepracoval vůbec. Bez přesných pravidel pro souběh a započtení těchto období by bylo předčasné zveřejňovat univerzální kalkulačku se slibovanou částkou. U konkrétní žádosti bude nutné hodnotit celou evidenci, ne jen počet potomků.
Kdo už důchod pobírá, nemusí kvůli politické debatě automaticky nic vyřizovat. Budoucí žadatelé by však měli sledovat konečné znění zákona a před volbou data požádat o individuální propočet. Důležité je mít doložené doby péče, rodinné údaje i evidenci zaměstnání. Automatické srovnání staré a nové metody nelze předpokládat, pokud ho schválené předpisy výslovně nezaručí. Právě tato otázka bude pro budoucí důchodce podstatnější než obecné tvrzení, že se výchovné ruší nebo nahrazuje výhodnějším modelem.
autorský text, ČSSZ, MPSV