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Pětistovka za vychované dítě může pro nové důchodce skončit. Rozhodující bude datum přiznání penze

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Pravidla oceňování péče o děti v důchodu se mají od roku 2027 výrazně změnit. Nový návrh počítá s tím, že lidé, kterým bude starobní penze přiznána od ledna, již nedostanou dosavadní příplatek 500 korun měsíčně za vychované dítě. Místo něj se má péče zohlednit přímo při výpočtu důchodu prostřednictvím náhradního příjmu. Současným příjemcům má již přiznané výchovné zůstat. Návrh se však ještě projednává a jeho konečná podoba není jistá.
Žena před důchodem prochází podklady ke své budoucí penzi.

Žena před důchodem prochází podklady ke své budoucí penzi.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 06:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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