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Nemít svět plně k dispozici může být dobrá zpráva. Hartmut Rosa poprvé česky

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Co všechno chceme mít pod kontrolou – a co tím ztrácíme? První kniha německého sociologa Hartmuta Rosy v češtině ukazuje, že dobrý vztah ke světu vzniká právě tam, kde si…
Nemít svět plně k dispozici může být dobrá zpráva. Hartmut Rosa poprvé česky

Nemít svět plně k dispozici může být dobrá zpráva. Hartmut Rosa poprvé česky

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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