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Jedna z nejkrásnějších silnic Rakouska se za pár dní uzavře. Turisté ji ještě mohou projet levněji, rozhodne ale počasí

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Řidičům zbývá posledních několik dní na návštěvu jedné z nejznámějších panoramatických silnic v Rakousku. Vysokohorská silnice Großglockner se od pondělí 2. listopadu uzavře na zimní sezonu. Do té doby mohou turisté využít zlevněné vstupné, cesta však závisí na počasí a aktuálním stavu vozovky. Na některých úsecích už sníh komplikuje dopravu.
Jedna z nejkrásnějších silnic Rakouska se za pár dní uzavře. Turisté ji ještě mohou projet levněji, rozhodne ale počasí

Jedna z nejkrásnějších silnic Rakouska se za pár dní uzavře. Turisté ji ještě mohou projet levněji, rozhodne ale počasí

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 07:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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