Jedna z nejkrásnějších silnic Rakouska se za pár dní uzavře. Turisté ji ještě mohou projet levněji, rozhodne ale počasí

Oblíbená vysokohorská silnice Großglockner Hochalpenstraße, která spojuje rakouské spolkové země Salcbursko a Korutany, ukončí letošní sezonu v neděli 1. listopadu. Od následujícího dne začne pravidelná zimní uzávěra, během níž nebude možné horskou trasu projíždět. Poslední říjnové dny tak představují závěrečnou příležitost k návštěvě této vyhledávané turistické atrakce. Provoz ale není zaručen až do oznámeného termínu, protože v horských polohách může silnici kdykoliv zasáhnout sněžení nebo námraza. Při zhoršení podmínek mohou následovat další dopravní omezení nebo předčasné uzavření některých úseků. Řidiči by proto neměli vyjíždět bez předchozí kontroly dopravních informací.
Podzimní sleva snížila cenu o deset eur
Na závěr turistické sezony platí zvýhodněné ceny, které provozovatel zavedl 15. října. Osobní automobily nyní za jednodenní průjezd zaplatí 36,50 eura namísto obvyklých 46,50 eura, což představuje úsporu deseti eur. Motocyklisté mohou využít sníženou sazbu 30 eur oproti standardním 36,50 eura, pokud jim aktuální podmínky umožní vjezd. Zlevněné je také jízdné pro autobusy, kde cena klesla ze 7,30 na 5,50 eura za osobu. Podzimní zvýhodnění platí pouze do konce provozní sezony a nevztahuje se automaticky na všechny další druhy vstupenek. Návštěvníci mohou během jednoho dne projet celou trasu, zastavovat na přístupných vyhlídkách a navštívit vybrané expozice, které ještě zůstávají otevřené.
Sníh už přinesl první omezení
Přestože plánovaná zimní uzávěra začne až v listopadu, současné podmínky připomínají spíše začátek zimy než běžný podzim. Na oficiálních stránkách vysokohorské silnice se ve čtvrtek 29. října objevovalo upozornění, že osobní automobily smějí na trasu pouze se sněhovými řetězy. Pro motocykly a jízdní kola byl současně uveden zákaz vjezdu. Upozornění zároveň oznamovalo další aktualizaci dopravního stavu na 29. října v 8 hodin, a proto je nutné před cestou ověřit jeho aktuální platnost. Situace se může během několika hodin změnit podle teploty, srážek a stavu vozovky. Nebezpečí představuje také voda z tajícího sněhu, která může na studené silnici namrzat a vytvářet kluzká místa.
Řidiči mají na průjezd méně času
Od úterý 27. října se navíc změnila provozní doba celé silnice. Zatímco během hlavní sezony bývá otevřená podstatně déle, nyní je plánovaný provoz omezen na dobu od 8 do 17 hodin. Poslední vjezd je povolen v 16:15, tedy 45 minut před uzavřením. Kratší provozní doba souvisí s podzimními podmínkami a dřívějším stmíváním ve vysokých nadmořských výškách. Řidiči by měli počítat nejen se samotnou jízdou, ale také s časem potřebným na zastávky, fotografování a případné zpomalení kvůli počasí. Zvláště při zhoršené viditelnosti může být průjezd náročnější než během letních měsíců.
Silnice vede až do výšky přes 2 500 metrů
Großglockner Hochalpenstraße měří přibližně 48 kilometrů a patří k nejznámějším horským komunikacím v Evropě. Prochází národním parkem Vysoké Taury a na své trase překonává 36 výrazných zatáček. Hlavní silnice dosahuje v průsmyku Hochtor nadmořské výšky 2 504 metrů, zatímco odbočka na vyhlídku Edelweißspitze stoupá až do 2 571 metrů. Jedním z nejnavštěvovanějších míst je vyhlídka Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, odkud se otevírá pohled na nejvyšší rakouskou horu Großglockner a ledovec Pasterze. Právě kombinace vysokohorské krajiny, vyhlídek a snadného přístupu automobilem přitahuje každoročně množství návštěvníků. Silnice byla slavnostně otevřena v roce 1935 a od roku 2015 je památkově chráněná.
Zimní uzávěra potrvá několik měsíců
Uzavření vysokohorské silnice není mimořádným opatřením, ale pravidelnou součástí jejího provozu. Během zimy pokrývají některé úseky mohutné vrstvy sněhu a vítr společně s lavinami může vytvářet závěje vysoké až 20 metrů. Každoroční jarní odklízení sněhu proto vyžaduje speciální techniku a několik týdnů práce. Provozovatel používá mimo jiné výkonné rotační sněhové frézy, jejichž předchůdci na trase pracovali už v padesátých letech minulého století. Obnovení provozu se obvykle plánuje na přelom dubna a května, konečný termín však závisí na množství sněhu a bezpečnosti celé komunikace. Podle aktuálních dopravních údajů se s ukončením zimní uzávěry předběžně počítá v květnu 2027.
Zdroje: grossglockner.at, oeamtc.at, hello-salzburg.at