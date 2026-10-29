Kakaové půlměsíčky s jemným těstem: Cukroví, které se drolí přesně tak akorát a rozplývá se na jazyku

Kakaové půlměsíčky u nás patří k těm receptům, které se prostě vracejí. Nejčastěji v zimě, ale upřímně, peču je i kdykoli během roku, když přijde chuť na něco kakaového a nechce se mi stát půl dne u trouby. Poprvé jsem je viděla dělat maminku. Ještě horký plát krájela a vykrajovala přímo z plechu a hned ho potírala rumovou polevou. Bytem šla vůně kakaa, cukru a rumu a já postávala u sporáku, jako kdybych tam měla důležitou službu. Recept dělám dodnes skoro beze změny. Funguje pořád stejně dobře.
Na tomhle pečení mám ráda hlavně to, že si na nic nehraje. Není potřeba žádná zvláštní technika ani vybavení, které člověk vytáhne jednou za rok.
Hrubá mouka dá těstu trochu jinou strukturu, lehce zrnitou, ale po upečení se to neprojeví tvrdostí. Spíš naopak, zůstanou příjemně vláčné. Sníh z bílků se vmíchává až nakonec a těsto díky němu nepůsobí těžce. řezy Rumová poleva přijde na horký korpus, trochu se chytí do povrchu a potom zaschne do tenké lesklé vrstvy. Při kousnutí se jemně odloupne. Tak si je pamatuju.
Můj tip: Sníh z bílků vmíchejte úplně nakonec a nespěchejte na něj. Vezměte větší stěrku a těsto obracejte odspodu nahoru, nešlehejte ho dokola. Když sníh zbytečně utlučete, vzduch je pryč a místo lehkého kakaového těsta dostanete hutnou placku. A to by byla škoda. Recept na vláčné kakaové půlměsíčky s rumovou polevou
Z uvedeného množství upečete
jeden plný plech. Můžete ho pak vykrojit na půlměsíčky, nebo jen nakrájet na řezy. Poleva se dává ještě na horké pečivo, aby se do povrchu trochu vsákla a po zaschnutí zůstala hladká a lesklá. Celková délka přípravy: přibližně 1,5 hodiny Ingredience k přípravě
Kakaové těsto: 250 g tuku (Héra nebo jiný rostlinný tuk) 250 g cukru krystal 250 g hrubé mouky 5 vajíček (oddělené žloutky a bílky) 40 g tmavého kakaa 1/2 sáčku kypřícího prášku do pečiva
Rumová poleva: 300 g cukru moučka 2 lžíce vařící vody 1 lžička másla (rozpuštěná ve vařící vodě) rum podle chuti (začněte jednou lžící a přidávejte) Postup přípravy kakaového cukroví s rumovou polevou
1. Troubu nastavte na
170 stupňů. Plech vymažte tukem a vysypte moukou. Jestli používáte nepřilnavý plech, vystačíte si s pečicím papírem. Těsto se pak lépe sundává a vykrajování je o něco klidnější práce.
2.
Tuk utřete s cukrem krystal do světlejší, nadýchanější hmoty. Ručním šlehačem to bývá kolem 5 minut, v robotu zhruba 3 minuty. Směs má zesvětlat a nabrat objem. Potom zašlehávejte žloutky, pěkně jeden po druhém, vždy až se předchozí spojí s tukovou směsí.
3. K utřené hmotě prosejte
hrubou mouku, kakao a kypřící prášek. Promíchejte vařečkou nebo stěrkou jen tolik, aby se mouka ztratila. Dlouhé míchání tady není výhoda, těsto by zbytečně ztěžklo. Z bílků ušlehejte pevný sníh
4. Když mísu opatrně otočíte dnem vzhůru, sníh by měl držet na místě. Do kakaového těsta ho zapracujte po třetinách, pomalu a odspodu nahoru. Krouživé míchání nechte stranou, tím byste z něj vzduch vyhnali příliš rychle.
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5. Těsto rozetřete na připravený plech do vrstvy vysoké asi 1,5 cm. Povrch uhlaďte mokrou stěrkou, případně rukou namočenou ve studené vodě. Lepí to pak mnohem míň, drobnost, ale při roztírání se hodí.
6. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte
20 až 25 minut při 170 stupních. Hotový korpus se začne lehce odtahovat od okrajů a špejle zapíchnutá doprostřed vyjde čistá. Nepřetahujte pečení zbytečně, jinak těsto vyschne a ztratí vláčnost, kvůli které se tenhle recept dělá. Připravíme polevu a dokončíme
7. Během pečení si nachystejte
rumovou polevu. Ve vařící vodě rozpusťte máslo a horkou směs nalijte k moučkovému cukru. Přidejte rum a míchejte, dokud poleva nebude hladká. Má být tekutá, ale ne řídká jako voda. Když ji naberete na lžíci a necháte stékat zpět, měla by padat v silnějším pruhu, který se pomalu trhá.
8. Jakmile vytáhnete plech z trouby, pusťte se do potírání.
Polevu naneste na horké těsto štětcem nebo lžící. Teplý povrch jí pomůže trochu se vsáknout a potom dobře zaschnout. Když korpus necháte vychladnout, poleva má tendenci klouzat po povrchu a nechytne tak pěkně.
9. Potřený plát nechte 5 až 10 minut oschnout a až potom vykrajujte. Na
půlměsíčky se hodí vykrajovátko nebo sklenice s tenkým okrajem. Část můžete klidně nakrájet na čtvercové řezy, chuťově se tím nic nezmění a práce je méně. Hotové kousky přesuňte na mřížku a nechte je úplně vychladnout, aby poleva zpevnila. Foto: Cooky.cz, Kakaové půlměsíčky s rumovou polevou Tipy redakce: Výběr tuku: Héra se do tohoto těsta hodí, protože má neutrální chuť a nepřebíjí kakao ani rum. Pokud ale chcete výraznější, máslovější výsledek, použijte změklé máslo. Těsto bude o něco hutnější a méně nadýchané, chuťově ale plnější. Síla rumové aroma: Rum do polevy přidávejte raději postupně a ochutnávejte. Jedna lžíce dá jen jemný tón, dvě už jsou znatelnější a tři lžíce ocení hlavně ti, kdo mají rádi, když je rum v polevě opravdu cítit. Pro děti rum vynechte a nahraďte ho lžičkou vanilkového extraktu. Konzistence polevy: Když je poleva moc hustá a špatně se roztírá, přidejte po kapkách horkou vodu. Jestli je naopak řídká a teče z plechu, vmíchejte lžíci moučkového cukru. Správně připravená poleva pokryje těsto souvislou vrstvou a nezačne hned utíkat přes okraje. Skladování: Půlměsíčky vydrží v uzavřené plechové dóze při pokojové teplotě 4 až 5 dní a neměly by vyschnout. Do plastové krabičky je nedávejte hned natěsno na sebe, poleva by se mohla přilepit. Mezi vrstvy vložte pečicí papír. Variace bez rumu: Místo rumové polevy můžete udělat čokoládovou. Stačí rozpustit 50 g hořké čokolády se lžící másla a nalít ji na horké řezy. Výsledek bude výrazně čokoládový, jen přijde o typickou rumovou stopu, která k těmhle půlměsíčkům prostě patří.
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Zdroj: autorský text
cooky.cz