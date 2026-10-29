Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Oblíbená pekárna v Česku nadobro končí: Výrobce oznámil uzavření závodů a zákazníci se bouří

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Švýcarská pekárna Aryzta ruší dva německé závody. Její mražené a předpečené pečivo přitom najdete v českých supermarketech každý den.
Fotografie rohlíků

Fotografie rohlíků

Zdroj: Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, čerstvé rohlíky
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 03:38

Reklama
Další články z Cooky.cz
Velký kvíz pro české houbaře: Kdo nezíská ani 6 z 10 bodů, měl by se co nejrychleji dovzdělat
Velký kvíz pro české houbaře: Kdo nezíská ani 6 z 10 bodů, měl by se co nejrychleji dovzdělat
Mini koňakové špičky jsou elegantní cukrářský zákusek, který si můžete připravit i doma
Mini koňakové špičky jsou elegantní cukrářský zákusek, který si můžete připravit i doma

Připravte si poctivé domácí mini koňakové špičky s pařížským krémem, vaječným likérem a čokoládovou...

Vláčná kynutá bábovka s bohatou makovo-povidlovou náplní: Dezert pro sváteční i všední odpoledne
Vláčná kynutá bábovka s bohatou makovo-povidlovou náplní: Dezert pro sváteční i všední odpoledne

Připravte si vláčnou kynutou bábovku s bohatou makovo-povidlovou náplní s rumovým aromatem. Tradiční kynuté...

Nenáročný domácí moučník s příjemnou sladkou chutí. Ideální recept pro chvíle, kdy nechcete složitě péct
Nenáročný domácí moučník s příjemnou sladkou chutí. Ideální recept pro chvíle, kdy nechcete složitě péct

Vypadají nenápadně, ale doma mizí neuvěřitelně rychle. Tyto rychle snědené řezy dělám hlavně ve chvíli, kdy...

Citronová buchta z dvoubarevného těsta s citronovou polevou a čokoládou
Citronová buchta z dvoubarevného těsta s citronovou polevou a čokoládou

V zimě nebo po vydatném obědě u nás doma často vyhrává právě citrónová buchta. Je svěží, vláčná a nepůsobí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.