Oblíbená pekárna v Česku nadobro končí: Výrobce oznámil uzavření závodů a zákazníci se bouří

Pekárenský průmysl projde změnami. Jeden z velkých výrobců se totiž rozhodl uzavřít několik svých závodů, což ovlivní výrobu některých pečiva oblíbených produktů. I když je to cizí firma, její výrobky známe i u nás v Česku. Důvody plánovaného uzavírání provozů a jeho možné dopady tak budí pozornost. Aryzta zavře v Německu dva závody. Výroba zůstane jen v Eislebenu
Švýcarská Aryzta oznámila, že v Německu ukončí provoz ve dvou pekárenských závodech. Jde o Nordhausen v Durynsku a Gerolzhofen v Bavorsku, uvedl Bild. Výrobu chce firma přesunout a soustředit už jen do Eislebenu v Sasku-Anhaltsku. Poptávka je slabší a tlak na výnosnější provoz je tedy tvrdý. V Nordhausenu se změna týká 170 lidí, v Gerolzhofenu dalších 270. Zrušených pracovních míst má být podle plánů zhruba 250. Zpráva se podle dostupných informací propsala i do pohybu akcií společnosti.
Německý potravinářský odborový svaz NGG rozhodnutí kritizuje.
„Společnost chce těmito uzavírkami zvýšit zisk a opět vyplatit akcionářům dividendu,“ uvedl odborář Olaf Klenke. Z venku to může vypadat jako čistě podnikové opatření, jenže podobné kroky ukazují pomalý úpadek některých výroben: méně provozů, vyšší efektivita, tvrdší počítání nákladů. Co je Aryzta a proč na ni můžete narazit i u běžného pečiva
Aryzta patří mezi velké dodavatele
mraženého a předpečeného pečiva. Kdo někdy v supermarketu vzal rohlík, bagetu nebo croissant z regálu u samoobslužné pece, mohl se s jejími výrobky klidně potkat. Princip je jednoduchý. Pečivo se předpeče, zamrazí a v obchodě se pak jen dopéká. Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Pivní rohlíky, které doma zmizí dřív, než vychladnou: Recept, který budete péct pořád dokola
Výrobu v poslední době kromě Aryzty
přehodnocují i další potravinářské firmy. Třeba skupina Theo Müller nedávno oznámila konec výroby některých oblíbených sýrů a , uzavření dvou továren a také tam mají o práci přijít stovky zaměstnanců. V omáček potravinářství tak pokračuje konsolidace, která se sice nejdřív odehrává v tabulkách a výrobních plánech, nakonec se ale vždy nějak dostane i k zákazníkovi. Lokální pekárna nebo domácí trouba: proč dává smysl se dívat i jinam
S touto zprávou je dobré si něco připomenout. Pečivo nemusí vždy pocházet z velkého mrazírenského řetězce. Lokální pekárny, ať už fungují samostatně, nebo pod většími skupinami typu PEK Group, ho vyrábí jinak. Žádné dlouhé zmrazování a cesta od pece k pultu bývá rychlejší.
Druhou možností je
domácí pečení. , housky nebo obyčejné rohlíky nejsou tak složité, jak se někdy tváří. Suroviny stojí málo, postup se dá naučit a člověk má pod kontrolou, co do těsta dává. U kvásku navíc velkou část času nepracujete vy, ale těsto. Jen je potřeba mu dát prostor, čas a péči. Kváskový chléb
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z Bild, Aryzta