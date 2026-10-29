Čeští důchodci věří tarifům pro seniory. Přitom jim 1 změna může ušetřit i 3 000 Kč ročně

Slovo „senior“ v názvu tarifu působí jako záruka té nejlepší ceny. Kdo ale topí plynem a nabídky svého dodavatele si nikdy neporovnal, může každý rok zbytečně přeplácet. Dobře to ukazuje srovnání ceníků jedné velké plynárenské firmy.
Proč starší lidé zůstávají u smlouvy bez závazku
Speciální produkty pro zákazníky nad 65 let mají dnes v nabídce E.ON a Pražská plynárenská. ČEZ místo věku zvýhodňuje držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. Všechny tyto nabídky spojuje jedna věc: smlouvu uzavíráte na dobu neurčitou.
Seniorský ceník má Pražská plynárenská už řadu let a využít ho mohou i držitelé průkazu ZTP/P. Zákazníci podle firmy oceňovali nižší cenu bez nutnosti podepisovat závazek. „[…] řada z nich se nechtěla tzv. ‚vázat‘,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek.
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Háček je v tom, s čím se sleva porovnává. Dodavatelé ji počítají oproti svému běžnému ceníku na dobu neurčitou, který také nemá pevnou cenu. Produkty s fixací proto mohou vyjít levněji.
Kde se bere úspora přes 3 000 Kč
Nejlépe je to vidět přímo na ceníku Pražské plynárenské. Tabulka ukazuje obchodní cenu plynu za jednu megawatthodinu včetně DPH podle ceníků platných v říjnu 2026.
Produkt Pevná cena Cena za MWh vč. DPH Proti seniorskému ceníku Pro seniory a ZTP/P ne 1 481,04 Kč výchozí cena NaJisto na rok ano, na 12 měsíců 1 329,79 Kč o 151 Kč levnější Standard ne 1 597,20 Kč o 116 Kč dražší Přečtěte si také: 55 000 Kč čistého bez maturity. Řemesla v Česku chybí tisíce lidí a firmy přeplácejí
Podle říjnových ceníků tak každých deset megawatthodin ročního odběru znamená rozdíl kolem 1 500 Kč. Domácnost, která plynem topí a za rok ho spotřebuje třeba 25 MWh, zaplatí s roční fixací za samotný plyn zhruba o 3 800 Kč méně.
Distribuce a další regulované platby jsou u obou produktů stejné, takže na rozdílu nic nemění. Do konečného účtu ale vstupuje ještě stálý měsíční plat, který si dodavatel u každého produktu stanovuje sám. U seniorského ceníku bývá nižší, a skutečná úspora proto může vyjít o něco menší.
Roční fixace člověka nadlouho nesváže
Energetický regulační úřad (ERÚ) na svém webu upozorňuje, že produkty s pevnou cenou mohou být oproti smlouvám na dobu neurčitou výrazně levnější. Hlavně u jednoroční fixace má podle úřadu zákazník dost volnosti, protože za rok se může rozhodnout znovu.
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Smlouvy s pevnou cenou se ale obvykle samy prodlužují. Dodavatel vás musí na konec fixace a novou cenu předem upozornit. Kdo za ni pokračovat nechce, musí smlouvu vypovědět ještě před koncem fixace.
Seniorský ceník nemusí vyhrát ani u dalších dodavatelů, zvlášť ve srovnání s víceletými fixacemi.
Komu se přechod vyplatit nemusí
Největší úspora vychází lidem, kteří plynem topí. Podle téhož mluvčího od seniorského ceníku na fixaci odcházejí hlavně zákazníci s vyšší spotřebou. Kdo plynem jen vaří, ušetří přechodem málo a seniorský produkt mu navíc nabízí nižší stálé měsíční platby.
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Kdo si cenu zafixuje, musí počítat s tím, že za odchod před koncem smlouvy si dodavatel obvykle řekne o pokutu. Smlouva na dobu neurčitou žádnou sankci nemá. Výpověď se dá podat kdykoliv a po tříměsíční výpovědní době je zákazník volný. Roli hrají i služby navíc. E.ON k seniorské elektřině přidává pomoc elektrikáře nebo instalatéra do ročního limitu a přednostní spojení s operátorem zákaznické linky.
Seniorskou cenu si určuje každá firma sama
Po internetu koluje tvrzení, že lidem nad 65 let zlevní elektřina i plyn samy od sebe. Žádný předpis státu ani rozhodnutí ERÚ ale dodavatelům nic takového neukládá. Úřad určuje cenu za distribuci a další regulované platby, které jsou u všech dodavatelů stejné a liší se jen podle regionu a sazby. Cenu samotné energie si každá firma stanoví podle sebe, takže seniorský ceník je její vlastní obchodní rozhodnutí.
Jak změnu udělat chytře
Stejné srovnání jako u Pražské plynárenské si můžete udělat i u svého dodavatele. Stačí vedle sebe postavit cenu seniorského produktu a nejlevnější fixace, obojí za megawatthodinu včetně DPH. U každé nabídky zjistěte také:
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Nezávislé porovnání nabídek umožňuje státem garantovaný srovnávač ERÚ. Úřad navíc každý měsíc zveřejňuje takzvané indikativní ceny, podle kterých snadno poznáte, jestli je nabízená fixace férová.
Zdroje: https://eru.gov.cz/ipnc, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-tarif-elektrina-plyn-duchodce-seniori-317688, https://www.arecenze.cz/?p=393966, https://eru.gov.cz/srovnavace, https://www.proprarodice.cz/c/energetika-e-on-prichazi-s-novym-produktem-elektrina-a-plyn-s-peci-ktery-je-vytvoren-specialne-na-miru-seniorum-3127, https://energozrouti.cz/clanek/dodavatel-elektriny-zvyhodni-zakazniky-nad-65-let, https://energozrouti.cz/clanek/velke-srovnani-cen-energii-pro-seniory-lide-nad-65-let-levnejsi-elektrinu-plyn