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Čeští důchodci věří tarifům pro seniory. Přitom jim 1 změna může ušetřit i 3 000 Kč ročně

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Slovo „senior“ v názvu tarifu působí jako záruka té nejlepší ceny. Kdo ale topí plynem a nabídky svého dodavatele si nikdy neporovnal, může každý rok zbytečně přeplácet. Dobře to ukazuje srovnání ceníků jedné velké plynárenské firmy. Proč starší lidé zůstávají u smlouvy bez závazku Speciální produkty pro zákazníky nad 65 let mají dnes v nabídce […]
Čeští důchodci věří tarifům pro seniory. Přitom jim 1 změna může ušetřit i 3 000 Kč ročně

Čeští důchodci věří tarifům pro seniory. Přitom jim 1 změna může ušetřit i 3 000 Kč ročně

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 07:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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