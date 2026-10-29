Velký kvíz pro české houbaře: Kdo nezíská ani 6 z 10 bodů, měl by se co nejrychleji dovzdělat

Češi jsou považováni za národ houbařů a les s košíkem v ruce patří k podzimním rituálům milionů z nás. Ale znalosti o houbách, jejich sběru a zpracování nejsou vždy tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát. Otestujte se.
U hub se člověk pohybuje tak trochu na dvou územích. To první je praktické a zná ho skoro každý, kdo někdy vyrazil po dešti do lesa: kdy jít, kam se podívat, co vzít a co raději nechat stát, i když to v mechu vypadá sebevíc lákavě. Druhá část je už o něco zrádnější. Za kolik dní po vydatném dešti má vůbec smysl doufat v první slušné úlovky? Proč se klouzky tak často drží u borovic a modřínů? A pak přijdou věci kolem zpracování, skladování nebo jedovatých druhů, které se jedlým až moc podobají.
Co se v lese rozjede po dešti
Houby většinou nevyrazí hned druhý den po první spršce. Potřebují pár dní po pořádnějším dešti a k tomu podmínky, které jim sednou: přijatelnou teplotu, vlhkou půdu a žádný ostrý vítr ani vedro, které les během chvíle vysuší. Víc štěstí bývá ve stínu, kolem potoků a taky ve vyšších polohách. Tam se vláha obvykle drží o něco déle, i když dole už je půda na povrchu suchá.
Velkou roli hraje i to, pod jakými stromy se člověk zrovna motá. Hřiby smrkové se nejčastěji najdou pod smrky, což není zrovna překvapení. Křemenáče má větší smysl hledat u bříz nebo osik. Klouzky zase patří hlavně k borovicím a modřínům. Není to žádná lesní pověra, ale obyčejná biologie. Říká se tomu mykorhiza, soužití houby a stromu, při němž si obě strany předávají živiny. Když v místě chybí správný strom, houba tam prostě nemá proč být.
Košík, nůž a trochu opatrnosti
Základní pravidla umí spousta lidí odříkat skoro automaticky, jenže v lese se pořád dokola opakují stejné nešvary. Igelitová taška místo košíku je klasika, kterou člověk potká každou sezonu. Houby se v ní zapaří a rychleji se kazí. Proutěný košík tedy není jen pěkný doplněk na víkendovou procházku. Má svůj praktický důvod.
Pořád platí jednoduché pravidlo: brát jen to, co opravdu poznáte. Věta „tohle přece babička jedla vždycky“ určovací atlas nenahradí. Chybu může udělat i někdo, kdo chodí na houby půl života. Nebezpečná je například záměna hřibu satana za jedlý druh nebo muchomůrky zelené za jinou houbu. Právě tento druh muchomůrky má na svědomí většinu smrtelných otrav houbami v Evropě.
Nasbírané houby je nejlepší zpracovat brzy po příchodu domů. Dají se usušit, zamrazit, naložit do octa, případně rovnou skončí ve smaženici, kulajdě nebo houbové omáčce. Staré kusy, houby s plísní nebo ty silně rozmáčené by se do hrnce dostat neměly. Ani tehdy, když jde jinak o jedlý druh.
A co vy? Máte houbaření opravdu v ruce, nebo by pár obyčejných otázek ukázalo, že o houbách víte, lidově řečeno, houby?
10 otázek pro Čechy, kteří se vyznají v mase: Z testu bez chyby projdou jen lidé se znalostmi řezníků
Retro kvíz o pochutinách z ČSSR: Jen starší ročníky mají šanci získat všech 10 bodů
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Nahouby, TopRecepty, Wikipedie