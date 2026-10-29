Tenhle salát z lahůdek zbožňuje celé Česko. Kvůli jeho 2 jménům se ale Češi hádají dodnes

Na silvestrovských chlebíčcích ho najdete v mnoha rodinách a většina lidí ho pozná po prvním soustu. Jakmile ale přijde řeč na to, jak se mu správně říká, shoda rychle končí. A spor má překvapivě dlouhou historii.
Za socialismu patřil do každých lahůdek
Lahůdkářství před rokem 1989 ho nabízela v jedné řadě s vlašským a pochoutkovým salátem. Na rodinných oslavách tehdejšího Československa k chlebíčkům patřil jako samozřejmost.
Jeho obliba přežila i konec socialismu. Hotovou verzi dnes koupíte v řadě supermarketů, přesto si ho spousta lidí raději míchá doma. Suroviny stojí málo, většinu z nich má běžná domácnost v lednici a práce zabere jen pár minut.
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Odkud se vzal název sloní žrádlo, s jistotou nikdo neví. Nejčastěji se traduje, že se pomazánka dělala v obřích dávkách. Hosté po ní sahali tak ochotně, že by takové množství prý stačilo i pro slona.
Druhé jméno má vysvětlení přízemnější. Ševci bývali chudí a vařili z toho, co se zrovna našlo ve spíži. Přesně tak kdysi vznikal i tenhle salát, protože se do něj dávaly zbytky salámu a zeleniny, které by jinak přišly nazmar. Slovo mls přitom v češtině označuje pochoutku, takže název vlastně chválí jídlo poskládané ze skromných zásob.
Jeden salát, nebo dva?
Spor o to, zda oba názvy patří stejnému jídlu, letos v říjnu oživil pořad Ostravský Gastrošéf Heřman Gazda na Stream.cz, když diváky vybídl, ať svůj názor napíšou do komentářů. Kuchařské weby se většinou kloní k tomu, že ano. Některé ale připouštějí, že může jít jen o velmi blízké příbuzné.
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Pokud mezi nimi nějaký rozdíl existuje, nejčastěji se týká toho, jak je salám zpracovaný. Nakrájený na proužky nebo kostičky dá spíš salát, který se jí vidličkou. Nastrouhaný nebo umletý vytvoří jemnou hmotu, kterou snadno rozetřete na chlebíček.
Salám nakrájený na proužky dává hrubší salát na vidličku, nastrouhaný salám zase jemnou pomazánku na chlebíček. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Hotovou hrubší variantu s většími kousky salámu lze v obchodě někdy koupit právě pod jménem ševcovský mls. Recepty na jemnou pomazánku zase používají oba názvy, takže pevné pravidlo neexistuje.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Hrubší varianta Jemnější varianta Salám nakrájený na proužky nebo kostičky nastrouhaný nebo umletý Výsledek spíš salát, který se jí vidličkou jemná hmota, kterou snadno rozetřete na chlebíček Název v obchodě se někdy prodává jako ševcovský mls v receptech se objevují oba názvy Co patří do misky Přečtěte si také: Němci skupují tyhle formy na vánočku z dob ČSSR a platí za ně až 950 Kč. Češi je mají zaprášené ve spíži
Do základní verze patří:
měkký salám, typicky gothajský, junior nebo šunkový; nadrobno nakrájená cibule; kyselé okurky; majonéza.
Část starších receptů pracuje místo salámu s párky.
Sladkokyselou chuť, podle které ho na chlebíčku poznáte, mu dodává svařená zálivka. Kečup, hořčici, olej a trochu octa nebo okurkového nálevu stačí v rendlíku nechat chvíli probublat. Se salámem a zeleninou se zálivka smíchá až ve chvíli, kdy úplně vystydne.
Bohatší verze přidávají vajíčka natvrdo nebo tvrdý sýr a milovníci ostřejších chutí přihodí česnek či feferonku. Ať zvolíte kteroukoli variantu, salátu prospěje, když před podáváním aspoň chvíli odpočine v chladu.
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Nejčastěji se maže na plátky veky nebo na rohlík a hodí se všude, kde se na stůl nosí chlebíčky. Na chlebíček je vhodnější nastrouhaná verze, protože dobře drží a nesjíždí. Znají ho i na Slovensku, kde se mu říká slonie žrádlo.
Mimo bývalé Československo vzbuzuje rozpaky hlavně jméno. Německý web Heidelberg24 letos v srpnu představil pomazánku jako kultovní českou specialitu pod názvem Elefantenfutter, tedy sloní krmení. Redakce sama uznala, že jméno moc lákavě nezní, chuť pomazánky ale vyzdvihla. Ať už mu doma říkáte jakkoli, připravte ho rovnou ve větším množství, jak se na sloní porci sluší.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/sloni-zradlo-pomazanka.html, https://www.vitalia.cz/clanky/pomazanka-sloni-zradlo/, https://www.toprecepty.cz/clanky/2875-retro-okenko-jak-na-sevcovsky-mls-legendarni-salat-puvodne-ze-zbytku-je-popularni-dodnes/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-udelat-pomazanku-sevcovsky-mls/, https://fresh.iprima.cz/sloni-zradlo, https://fresh.iprima.cz/sloni-zradlo-retro-chutovka-z-mekkeho-salamu-na-chlebicky-nebo-na-vidlicku-473865, https://cooky.cz/retro-parkovy-salat-nostalgicka-chut-z-dob-socialismu-ktere-se-rikavalo-sevcovsky-mls/, https://en.wikipedia.org/wiki/Slonie_%C5%BEr%C3%A1dlo, https://www.heidelberg24.de/verbraucher/elefantenfutter-rezept-der-tschechische-retro-aufstrich-94448426.html, https://www.stream.cz/ostravsky-gastrosef-herman-gazda/tuhle-brecku-by-v-zahranici-nedali-ani-prasatum-ale-cesi-ji-miluji-65594955