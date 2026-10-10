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Piškotový dezert s marmeládou, šlehačkou a čerstvým ovocem hotový za půl hodiny

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Piškotové řezy na plech mám ráda hlavně proto, že nejsou zbytečně složité a přitom nevypadají jako nouzovka ke kávě. Tenhle základ je stará škola: 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic mouky, pár minut v troubě a pak už jen marmeláda, krém a ovoce.
Fotografie k piškotovému dezertu

Fotografie k piškotovému dezertu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Piškotový dezert pro dny, kdy chcete zapůsobit bez dřiny: Nadýchaná klasika s chutí, co nepůsobí obyčejně
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 15:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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