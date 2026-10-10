Piškotový dezert s marmeládou, šlehačkou a čerstvým ovocem hotový za půl hodiny

na plech dělám ráda hlavně proto, že člověku neseberou celé odpoledne, a přitom na talíři nepůsobí jako nouzovka ke kávě. Recept stojí na úplně obyčejném základu: 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic mouky, pár minut v troubě a potom Piškotové řezy , krém a ovoce. Kdo zvládne marmeláda vyšlehat sníh, má u tohoto skoro vyhráno. moučníku
Jednu věc bych ale nepodceňovala.
Bílky je potřeba vyšlehat opravdu napevno a do těsta je dostat spíš opatrným obracením než mícháním o závod. Jakmile se hmota zbytečně srazí, piškot spadne a přijde o pružnost, kvůli které se pak dobře krájí i vrství. V troubě zůstává jen krátce, přibližně 8 až 10 minut, takže je lepší stát někde poblíž a občas se podívat přes sklo. Vejce tu mimochodem nefungují jen jako „držák“ těsta. Recept na jednoduchý piškotový dezert
Doba přípravy: 35 minut + chlazení alespoň 2 hodiny Co potřebujeme Piškotové těsto 6 ks vajec 6 lžic moučkového cukru 6 lžic polohrubé mouky Na dokončení 4 lžíce marmelády 2 kelímky zakysané smetany 2 kelímky smetany ke šlehání 2-4 lžíce cukru podle chuti 300-400 g ovoce 1 balíček čiré želatiny na potření ovoce, nemusí být Postup přípravy piškotového dezertu s marmeládou a ovocem
1. Troubu zapněte na
180 °C a nechte ji předehřát. Plech vyložte pečicím papírem, jinak se tenký piškot po upečení rád trhá.
2. Oddělte
žloutky od bílků. Z bílků vyšlehejte pevný sníh. Vedle v míse prošlehejte žloutky s cukrem, až hmota zesvětlá a trochu nabude. Foto: Cooky.cz, Piškotový dezert pro dny, kdy chcete zapůsobit bez dřiny: Nadýchaná klasika s chutí, co nepůsobí obyčejně
3. Do žloutkové pěny přidávejte postupně
mouku, ideálně po lžících. Nakonec zlehka zapracujte sníh z bílků. Tady se vyplatí nespěchat, těsto má zůstat nadýchané.
4. Těsto rozetřete na připravený plech a pečte
8 až 10 minut, jen než povrch lehce zrůžoví. Upečený plát nechte úplně vychladnout.
5. Studený piškot potřete
marmeládou. Šlehačku vyšlehejte, přidejte k ní zakysanou smetanu a podle chuti doslaďte.
6. Krém rozetřete na piškot, navrch položte
ovoce a pokud chcete, přetřete ho trochou připravené čiré želatiny. Hotový dezert dejte do lednice nejméně na 2 hodiny.
TIP: U těchto řezů se mi nejvíc osvědčily jahody, maliny nebo mandarinky z kompotu. Když ovoce nepustí moc šťávy, řezy se krájí čistěji a krém zůstane hezky pevný. Čerstvé ovoce, nebo kompot?
Fungují obě možnosti. Čerstvé ovoce dá dezertu lehčí, svěžejší chuť, kompot je zase jistota hlavně mimo sezonu, kdy jahody v obchodě často vypadají lépe, než chutnají. U hodně šťavnatého ovoce pomůže tenká vrstva želatiny. Není tam kvůli efektu, spíš zabrání tomu, aby povrch začal zbytečně vlhnout.
Krém se dá upravit i s tvarohem nebo mascarpone, podobně jako u dalších piškotových moučníků se smetanovým základem. Mně ale v praxi nejlépe vychází kombinace
šlehačky a zakysané smetany. Není tak hutná jako samotné mascarpone a jemná kyselost se sladkým piškotem sedí překvapivě dobře.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, text upraven AI