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Nejhorší ovoce ze supermarketu. Češi ho jí každý den a myslí si, že je zdravé

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Jablko do krabičky na svačinu, jablko k večernímu filmu, jablko místo sušenky. […]
Nejhorší ovoce ze supermarketu. Češi ho jí každý den a myslí si, že je zdravé

Nejhorší ovoce ze supermarketu. Češi ho jí každý den a myslí si, že je zdravé

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 07:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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