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Máte v předsíni tenhle věšák z paneláku? Češi ho vyhazovali, dnes stojí i 5 500 Kč

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Lesklé ohýbané trubky, řada háčků a nahoře plocha na čepici. Takový kus […]
Máte v předsíni tenhle věšák z paneláku? Češi ho vyhazovali, dnes stojí i 5 500 Kč

Máte v předsíni tenhle věšák z paneláku? Češi ho vyhazovali, dnes stojí i 5 500 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 07:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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