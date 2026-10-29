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Při nehodě na Olomoucku utrpělo zranění dítě. Policie žádá o pomoc svědky

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Dennívýzva
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Minulý čtvrtek v ranních hodinách došlo k dopravní nehodě osobního auta a chodce v Bělkovicích-Lašťanech na Olomoucku. Událostí se zabývají policisté dopravního inspektorátu, o spolupráci žádají také případné svědky.
Při nehodě na Olomoucku utrpělo zranění dítě. Policie žádá o pomoc svědky

Při nehodě na Olomoucku utrpělo zranění dítě. Policie žádá o pomoc svědky

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 07:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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