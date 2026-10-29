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K hrobům míří pozůstalí i zloději, hradečtí strážníci jdou do akce

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Dušičky jsou časem vzpomínek, zapálených svíček a květin. Jenže zatímco jedni přicházejí na hřbitovy uctít své blízké, jiní mohou mít zálusk na výzdobu hrobů nebo věci zapomenuté v autech.
K hrobům míří pozůstalí i zloději, hradečtí strážníci jdou do akce

K hrobům míří pozůstalí i zloději, hradečtí strážníci jdou do akce

Zdroj: Městská policie Hradec Králové
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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