Hraběnčiny řezy podle starého receptu: Vrstvený moučník s jablečnou náplní, který vypadá složitě, ale zvládne ho každý

jsem dlouho obcházela. Ne že by mi Hraběnčiny řezy připadaly tak hrozně pracné. Spíš jsem měla v hlavě ty z dětství a bála se, že doma to nikdy nebude ono. U babičky voněl po upečení celý byt, sníh z bílků byl vysoký, nadýchaný, těsto křehké tak, že se pod vidličkou skoro rozsypalo. Letos jsem se do nich konečně pustila. A dost pozdě mi došlo, že strach byl zbytečný.
Hraběnčiny řezy jsou vlastně věc, jen poskládaná do vrstev. Úplně dole máslové těsto, které všechno drží. Na něm jablka se skořicí a jednoduchá , tedy ta šťavnatá část, kvůli které je tenhle moučník tak dobrý. Přes ně přijde bílkový sníh a nakonec zmrzlé těsto nastrouhané navrch. V troubě zezlátne a udělá křupavou vrstvu. vlašskými ořechy Dvě věci se tu nevyplatí odbýt: těsto má zůstat studené a jablka nesmějí pustit příliš šťávy. Postup níž je ten, který se mi doma osvědčil. Připomínám, že hraběnčiny řezy chutnají nejlépe v den upečení, klidně ještě lehce vlažné. Druhý den bílková vrstva snadno navlhne. U nás se tahle fáze testuje těžko, plech mizí dost rychle.
Můj tip zní: Nastrouhaná jablka vždycky pořádně vymačkejte. V dlaních, případně přes čistou utěrku, podle toho, kolik máte času a trpělivosti. Přebytečná šťáva by spodní těsto zbytečně rozmáčela a sníh se může při pečení stáhnout. Pokud jsou jablka hodně šťavnatá, je lepší zbavit je vody dřív, než přijdou do formy. Je to pár minut práce navíc, ale poznáte to. Recept na klasické hraběnčiny řezy s jablky a bílkovým sněhem
Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny Ingredience k přípravě Máslové těsto 400 g hladké mouky 250 g másla (změklého, pokojové teploty) 150 g moučkového cukru 4 žloutky 1 sáček vanilkového cukru 1 sáček kypřicího prášku do pečiva špetka soli Jablečná náplň přibližně 800 g jablek 1 lžička mleté skořice 2 lžíce krupicového cukru 50 g vlašských ořechů (nahrubo nasekané) Bílkový sníh 4 bílky 150 g krupicového cukru Dokončení 2 lžíce meruňkové nebo švestkové marmelády 2 lžíce strouhanky nebo drcených piškotů Postup přípravy hraběnčiných řezů
1. Ze změklého
másla, mouky, moučkového cukru, žloutků, vanilkového cukru, kypřicího prášku a špetky soli vypracujte hladké těsto. Nejrychlejší je robot nebo ruční mixér s hnětacími háky, ale jde to i ručně. Těsto nemá být teplé ani lepit na prsty; pokud se chytá, přidejte lžíci mouky.
2. Oddělte asi
čtvrtinu těsta, zabalte ji do potravinářské fólie a dejte minimálně na 30 minut do mrazáku. Zbytek rozválejte mezi dvěma archy pečicího papíru zhruba na velikost plechu. Pak ho i s papírem přeneste do vymazané formy a okraje jen lehce přitlačte ke stěnám. Foto: Cooky.cz, Hraběnčiny řezy podle starého receptu: Vrstvený moučník, který vypadá složitě, ale zvládne ho každý
3. Spodní plát potřete tenkou vrstvou
marmelády. Meruňková je tradičnější, švestková přidá náplni trochu výraznější kyselost. Povrch potom posypte strouhankou nebo drcenými piškoty, které zachytí část šťávy z jablek.
4.
Jablka oloupejte a nastrouhejte nahrubo. Pak je opravdu důkladně vymačkejte, buď v rukou, nebo přes čistou utěrku. Smíchejte je se skořicí, krupicovým cukrem a nasekanými vlašskými ořechy. Jablečnou směs rozprostřete na připravené těsto.
5. Ze
4 bílků a 150 g cukru vyšlehejte pevný sníh. Začněte samotnými bílky a cukr přisypávejte až ve chvíli, kdy začnou pěnit. Šlehejte dál, dokud sníh není lesklý a nedrží pevné špičky. Obvykle to trvá asi 8 až 10 minut.
6. Sníh přeneste na jablečnou vrstvu a stěrkou ho rozetřete. Netlačte na něj zbytečně silně, ať zůstane co nejlehčí. Vrstva by měla být rovnoměrná a dosahovat až ke krajům formy.
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7. Z mrazáku vyndejte odložené těsto a nechte ho 3 až 5 minut lehce povolit. Potom ho nahrubo nastrouhejte přímo na sníh. V troubě tahle vrchní část zezlátne a vytvoří typickou křupavou čepici.
8. Plech dejte do trouby předehřáté na
170 stupňů a pečte 40 až 50 minut, dokud povrch nezezlátne. Pokud by horní těsto tmavlo moc rychle, přikryjte plech na posledních 10 minut alobalem.
9. Upečené řezy nechte ve formě chladnout aspoň
30 minut a až potom je krájejte. Horké se lámou, trhají a nevypadají moc úhledně. Což je trochu protivné, protože zrovna v tu chvíli voní nejlíp. Tipy redakce: Kyselejší jablka jako základ: Sladké odrůdy typu Golden se v náplni snadno rozpadnou a často pustí víc šťávy. Kyselejší jablka, třeba Granny Smith, Šampion nebo Jonagold, lépe drží tvar a dobře vyrovnají sladký bílkový sníh. Marmeláda jako ochrana těsta: Tenká vrstva marmelády pod strouhankou není jen drobnost kvůli chuti. Pomůže oddělit jablka od spodního těsta, takže základ nezůstane mokrý a těžký. Mrazák je váš přítel: Čím studenější je odložený kus těsta, tím snáz ho nastrouháte. Půl hodiny většinou stačí, ale klidně ho nechte v mrazáku hodinu nebo přes noc, jen ho dobře zabalte do fólie. Sníh musí být pevný: Pokud sníh nedrží špičky, v troubě splaskne a místo vzdušné vrstvy vznikne spíš hutná gumová plocha. Mísa i metly musí být suché a bez mastnoty. Tady se spěchání obvykle vrátí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline