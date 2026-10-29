Babiččiny tvarohové koláče patří mezi české klasiky, které nejlépe chutnají čerstvě upečené

Na kynuté tvarohové koláče si doma většinou vzpomenu ve chvíli, kdy se začne ohřívat mléko a v míse už čeká mouka. Přesně tak to u nás kdysi začínalo skoro pokaždé. Na vesnici se pekly docela často, nejen na svátky nebo posvícení, protože tvaroh, máslo a smetana bývaly běžně po ruce. A v tom jejich půvab zůstal: pár obyčejných surovin, trochu trpělivosti a z trouby pak voní měkké koláče s tvarohovou náplní a drobenkou. Ke kávě, ke svačině, nebo klidně v sobotu ráno, když se nikam nespěchá.
Tenhle recept mám ráda hlavně proto, že se dá upéct i v obyčejný den. Není potřeba vytahat půl kuchyně ani si na něj dělat velké přípravy. Těsto je spíš lehčí, protože do něj přijde
olej místo větší porce másla, ale na vláčnosti mu to neubere. Vyplatí se jen nepodcenit dvě věci. Mléko má být jen vlažné, opravdu ne horké, a už naplněné koláče potřebují ještě chvíli dokynout. Drobná věc, řeklo by se. Jenže u kynutého těsta se takové zkratky poznají rychle.
U nás se dělávaly spíš
menší koláče. Takové do ruky, které člověk snědl cestou kolem stolu, někdy skoro mezi dveřmi, bez talířku a dlouhého servírování. Do tvarohu se občas přidala trochu citronové kůry, jindy pár . Když byl tvaroh moc pevný, stačila lžíce smetany nebo trocha bílku. Náplň se pak líp roztírá, při pečení tolik nepraská a zůstane jemnější. rozinek Recept na kynuté tvarohové koláče jako od babičky
Teplota trouby: 170 °C Počet porcí: asi 12 až 14 koláčů Ingredience pro přípravu
Těsto: 350 g hladké mouky 14 g čerstvého droždí 175 ml mléka 60 g cukru 60 ml oleje 4 g soli
Tvarohová náplň: 500 g měkkého tvarohu 1 žloutek 1 vanilkový cukr cukr podle chuti, přibližně 2 až 3 lžíce jemně nastrouhaná kůra z 1/2 citronu
Drobenka: 4 lžíce hrubé mouky 2 lžíce cukru 30 g másla Postup přípravy domácích tvarohových koláčů z kynutého těsta
1. Do malé misky nalijte část
vlažného mléka. Rozdrobte do něj droždí, přidejte lžičku cukru a lžíci mouky. Promíchejte a nechte asi 10 minut stát, dokud kvásek nezačne pracovat.
2. Do větší mísy nasypte zbytek
hladké mouky, přidejte sůl, zbylý cukr, olej, zbytek mléka a připravený kvásek. Vypracujte hladké těsto. Když se lepí opravdu hodně, přidejte lžíci mouky, ale s mírou. Moc mouky udělá po upečení zbytečně tužší těsto.
3. Mísu přikryjte čistou utěrkou a těsto nechte kynout na teplém místě asi
45 až 60 minut. Mělo by viditelně nabýt. U kynutého těsta se spěch málokdy vyplatí, i když člověk někdy nervózně sleduje hodiny. Příprava tvarohové náplně
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4. Smíchejte
tvaroh, žloutek, vanilkový cukr, cukr podle chuti a citronovou kůru. Výsledkem má být náplň měkká a roztíratelná, ale ne řídká.
5. Drobenku připravte tak, že mezi prsty promnete
hrubou mouku, cukr a máslo. Tady je lepší řídit se trochu citem. Pokud se drobenka lepí a je příliš jemná, přisypte malé množství mouky. Když se naopak jen sype jako prach, přidejte kousek másla.
6. Troubu předehřejte na
170 °C a plech vyložte pečicím papírem. Vykynuté těsto rozdělte na 12 až 14 zhruba stejně velkých kousků. Z každého vytvarujte malý bochánek.
7. Bochánky rozložte na plech s dostatečnými rozestupy. Sklenicí nebo dnem hrnku do nich vytlačte důlek. Doprostřed dejte lžičku až dvě
tvarohové náplně. Okraje nechte trochu vyšší, aby náplň při pečení neutíkala ven. Foto: Cooky.cz, Bochánky rozložte na plech s rozestupy
8. Koláče posypte
drobenkou a nechte je ještě asi 10 až 15 minut dokynout. Tenhle krátký odpočinek má smysl, i když už to vypadá, že by plech mohl rovnou do trouby.
9. Plech vložte do předehřáté trouby a pečte přibližně
18 až 22 minut, dokud okraje lehce nezezlátnou. Ke konci je raději sledujte, protože každá trouba peče trochu jinak. Foto: Cooky.cz, Koláčky upečte dozlatova.
10. Upečené
kynuté tvarohové koláče přesuňte na mřížku a nechte krátce vychladnout. Výborné jsou ještě vlažné, ale dobré zůstanou i studené. Pod utěrkou vydrží měkké také do druhého dne. Ještě pár rad na závěr ke kynutým tvarohovým koláčům Pro jemnější chuť můžete okraje koláčů před pečením potřít trochou mléka. Pokud máte rádi výraznější náplň, vmíchejte do tvarohu hrst rozinek předem namočených v rumu. Nejlepší bývají koláče v den upečení, ale dobře zabalené se bez potíží hodí i druhý den ráno ke kávě. Když peču koláče dopředu, nechávám je po vychladnutí nejdřív volně pod utěrkou. Do krabice je dávám až později. Kdyby se zavřely ještě teplé, zapařily by se a drobenka by zbytečně změkla.
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