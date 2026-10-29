Exotická dovolenková destinace chránila tradici před pochybnostmi: Nevysvětlitelný fenomén vyvolává hlubokou zvědavost

Představte si teplý říjnový večer na břehu Mekongu. Na druhé straně řeky už je
Laos, kolem vás tisíce lidí a všichni mlčky hledí na tmavou hladinu. Pak se z vody vynoří narůžovělá koule a tiše stoupá k nebi. Jak popsal časopis TIME, nesyčí a nekouří a jedna z nich zhasla zhruba sto metrů nad řekou.
Úkaz se objevuje v provincii Nong Khai na severovýchodě
Thajska a místní mu říkají bang fai phaja nak, ohnivé rakety krále hadů. Podle staré legendy, kterou připomíná thajský úřad pro cestovní ruch, je vysílá vládce nágů, mýtických hadů žijících pod Mekongem. Jsou poctou Buddhovi, který se na konci postního období vrací z nebes zpět na zem. Proto koule stoupají v noci svátku Ok Phansa, který uzavírá buddhistické postní období, o úplňku jedenáctého lunárního měsíce. Letos podle thajského deníku Thansettakij připadne na pondělí 26. října. Statisíce lidí a stovky světelných koulí
Na břeh se každý rok sjíždějí davy. Už v roce 2002 jich podle agentury AFP, jejíž zprávu zveřejnila
Al Jazeera, přijelo přes sto tisíc. Nejlépe jsou koule vidět v okrese Phon Phisai, asi 50 kilometrů od města Nong Khai. Svědci je přirovnávají k vejcím, mají červenou, růžovou nebo oranžovou barvu a objevují se prý i v rybnících a rýžových polích na laoské straně.
Provincie koule každý rok počítá. Loni jich podle deníku
The Nation napočítali 287, většinu v okrese Rattanawapi. Na podívanou dorazilo asi 31 500 lidí, o 78 % méně než rok předtím.
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Kolem původu koulí se vede spor, který už přerostl i v diplomatickou roztržku. V roce 2002 natočila thajská televize iTV, jak laoští vojáci na druhém břehu střílejí do vzduchu svítící náboje. Jak připomíná hongkongský deník
South China Morning Post, v Nong Khai to vyvolalo vlnu hněvu. Lidé po Mekongu pouštěli pohřební věnce, ozvaly se hlasy, že by provincie měla televizi žalovat, protestoval laoský velvyslanec a stanice se nakonec omluvila.
Zhruba ve stejné době vznikl film 15 Kham Duan 11 (Mekhong Full Moon Party) režiséra Jiry Maligoola, ve kterém koule do řeky tajně nastražují mniši. I ten podle
Asia News Network místní pobouřil.
Vědci se neshodnou. Lékař a amatérský kosmolog Manas Kanoksin podle TIME přes deset let tvrdil, že jde o metan z bahna na dně řeky, který se nad hladinou vznítí. Profesor Montri Boonsaneur z univerzity v Khon Kaen byl naopak přesvědčený, že přírodní původ koule rozhodně nemají. Studie thajského ministerstva vědy podle AFP ukázala na biochemické procesy po monzunových záplavách, jasnou odpověď ale nedala.
Spor nekončí ani dnes. Biolog Jessada Denduangboripant z Chulalongkornovy univerzity podle Asia News Network v roce 2023 prohlásil, že jde o kulky vystřelené z Laosu, a přijal výzvu místního podnikatele, že to dokáže. Tehdejší premiér Srettha Thavisin se přitom na podívanou do Phon Phisai osobně vypravil a propagoval ji jako thajskou kulturní značku.
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Proč se lidé na břeh vracejí
Připomeňme, že Thajsko patří k nejoblíbenějším exotickým destinacím Čechů, Nong Khai ale leží daleko od pláží, kam míří většina z nich. Kdo se koncem října vypraví na
cestu po severovýchodě Thajska, může na vlastní oči posoudit, čemu věří on.
Možná uvidí svítící munici, možná bahenní plyn, možná zázrak. Pro tisíce lidí na břehu na odpovědi stejně nezáleží. Přicházejí kvůli chvíli, kdy řeka ztichne a všichni najednou upřou oči stejným směrem.
Zdroje: TIME, Al Jazeera, South China Morning Post, TAT Newsroom, The Nation, Asia News Network, Thansettakij