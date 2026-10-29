S rodičem k lékaři bez dovolené. Placené volno má ale hranici, kterou lze snadno přehlédnout

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S rodičem k lékaři bez dovolené. Placené volno má ale hranici, kterou lze snadno přehlédnoutPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Doprovod rodiče k lékaři může zaměstnanci zajistit pracovní volno s náhradou mzdy, aniž by musel čerpat dovolenou. Platí to i tehdy, když je rodič už v důchodu. Rozhoduje však nezbytnost doprovodu a to, zda se vyšetření i související cesta dají zvládnout mimo pracovní dobu. Předpis připouští nejvýše jeden den, automatický nárok na celou volnou směnu z něj ale neplyne.
S rodičem k lékaři bez dovolené. Placené volno má ale hranici, kterou lze snadno přehlédnoutZdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 29.10.2026 07:25
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