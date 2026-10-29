Vánoční kávová zrna podle domácího receptu. Drobné nepečené cukroví, které krásně doplní sváteční talíř

Nepečená potěší ještě dřív, než je vůbec ochutnáte. Jsou kávová zrna lákavě drobná, tak akorát do úst, tmavá a díky typické rýze uprostřed opravdu vypadají skoro jako pravá kávová zrnka. Na vánočním tácu se vyjímají tak pěkně, že by je člověk vzal a nasypal je do mlýnku. Nakonec je ale čeká mnohem příjemnější osud. Káva jako chuťová hvězda stolu
I když zrna vypadají jako
cukrářská práce pro trpělivé puntičkáře, jejich příprava není až tak složitá. Pozornost si zaslouží hlavně správná konzistence hmoty a výsledný tvar. Zrnka by měla být hladká, pevná, ale ne vysušená, a jejich středová rýha by měla zůstat pěkně viditelná i po namočení do čokolády.
Káva dodává
typicky lehce nahořklou chuť, která perfektně ladí s cukroví kakaem a sladkým těstem. Díky kontrastu sladkosti a výraznější kávové chuti si jistě tyhle malé kousky najdou místo i vedle tradičních nebo vanilkových rohlíčků lineckého. Od kávovníku až na vánoční stůl
Skutečná kávová zrna se sklízí v tropických oblastech, kde se pěstují kávovníky. Plody připomínají malé třešně a při dozrávání se obvykle zbarvují do červena, někdy až do fialova. Uvnitř bývají dvě semena, přesně ta, která po zpracování, sušení a pražení známe jako kávová zrna. Na první sklizeň si pěstitelé musí počkat několik let a samotný sběr se odvíjí od oblasti i způsobu pěstování. Někde se zralé plody trhají ručně jeden po druhém, jinde se sklízí větší část úrody najednou. Ruční výběr je sice pracnější, ale zase se lépe díky tomu rozliší, které plody už jsou připravené.
U domácího cukroví naštěstí nemusíme čekat, až kávovník zaplodí, ani řešit, zda jsou zrna dostatečně dozrálá. Stačí vytvořit správné těsto, ze kterého se dají snadno tvarovat malé oválky, a před namáčením do čokolády do každého jemně vytlačit rýhu. Pokud ji poleva částečně zahladí, lze ji opatrně obnovit špejlí. Žádná velká věda, jen trocha šikovnosti. Recept na nepečená kávová zrna
Doba přípravy: 50 minut + chlazení alespoň 1 hodina Co potřebujeme
Těsto: 120 g dětských piškotů 80 g moučkového cukru 80 g másla 40 g vlašských ořechů 40 g kakaa 3 lžíce rumu 1 lžičku instantní kávy 1/2 lžičky skořice 45 ml silné kávy
Poleva: 100 g čokolády 25 g kokosového oleje nebo másla Postup přípravy tradičních a oblíbených kávových zrn
1. Začněte tím, že si namelete
vlašské ořechy a zvlášť také dětské piškoty. Dejte tomu trošičku času, větší kousky by při tvarování zbytečně zlobily.
2. Připravte
silnou kávu, promíchejte ji s rumem a nechte vystydnout. Horká tekutina do těsta nepatří, máslo by se mohlo začít oddělovat a směs by se hůř zpracovávala. Foto: Se souhlasem kanálu Katka My Irish Life, Vánoce se pomalu blíží. Připravte si s námi nepečená kávová zrna, která potěší každého milovníka kávy
3. Do větší mísy nasypte rozemleté
piškoty, ořechy, moučkový cukr, kakao, vychladlou instantní kávu a skořici. Přidejte povolené máslo, přilijte vychladlou kávu s rumem a vypracujte kompaktní těsto.
4. Z těsta udělejte malé kuličky a potom je v dlaních lehce poválejte do kratších válečků. Pokud chcete mít jeden jako druhý, odvažujte zhruba
6 g na kus. Vyjde jich asi 58. Bez váhy to ale jde taky.
5. Každý kousek položte na tác nebo plech a
špejlí do něj podélně jemně vtlačte rýhu. Z obyčejného válečku se tím během pár vteřin stane pěkné kávové zrnko. Foto: Se souhlasem kanálu Katka My Irish Life, Vánoce se pomalu blíží. Připravte si s námi nepečená kávová zrna, která potěší každého milovníka kávy
6. Rozpusťte
čokoládu s kokosovým olejem nebo máslem. Můžete použít vodní lázeň, ale mikrovlnka po krátkých intervalech a promíchávání poslouží také.
7. Zrnka namáčejte pomocí
vidličky do čokolády a pokládejte je na mřížku nebo pečicí papír. Když se čokoláda usadí v rýze příliš silně, projeďte ji znovu špejlí. Je to trochu piplačka, ale za výsledek to stojí.
8. Hotová kávová zrna dejte alespoň na
1 hodinu do chladu zatuhnout. Potom je můžete přendat do krabičky.
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TIP: Pro výraznější kávovou chuť použijte do těsta neslazené espresso místo běžné filtrované kávy. Často kladené otázky o kávových zrnech
Musí v receptu být rum?
Pokud chcete variantu bez alkoholu, není to problém. Recept funguje i bez něj, jen chuť bude o něco plošší. Rum můžete nahradit stejným množstvím kávy.
Proč jsou zrnka někdy měkká až moc?
V těstě je víc tekutiny, než je potřeba, případně málo mletých piškotů. Přisypte trochu piškotové drti a směs znovu propracujte.
Jak dlouho vydrží?
V chladu bez potíží několik dní, obvykle i týden. Nejlepší je uzavřená krabice, aby cukroví nenasálo pachy z lednice.
Jakou kávu použít?
Ideální je silná černá káva bez cukru. Kávovník se běžně pěstuje ve vyšších polohách tropických oblastí a jeho semena se po sklizni suší nebo promývají. Do cukroví z toho nepotřebujeme dělat lekci botaniky, ale poctivá kávová chuť se hodí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, se souhlasem Katka My Irish Life