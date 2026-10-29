Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vánoční kávová zrna podle domácího receptu. Drobné nepečené cukroví, které krásně doplní sváteční talíř

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jednoduchý recept na nepečená kávová zrna z piškotů, ořechů, rumu a kávy. Přehledný postup, tip na polevu i pár praktických odpovědí navíc.
Fotografie ke kávovým zrnům

Fotografie ke kávovým zrnům

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Katka My Irish Life, Vánoce se pomalu blíží. Připravte si s námi nepečená kávová zrna, která potěší každého milovníka kávy
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 04:45

Reklama
Další články z Cooky.cz
Sametově jemný vanilkový krém na dorty a zákusky připravíte snadno a bez zbytečných ingrediencí
Sametově jemný vanilkový krém na dorty a zákusky připravíte snadno a bez zbytečných ingrediencí
Kakaové půlměsíčky s jemným těstem: Cukroví, které se drolí přesně tak akorát a rozplývá se na jazyku
Kakaové půlměsíčky s jemným těstem: Cukroví, které se drolí přesně tak akorát a rozplývá se na jazyku

Kakaové půlměsíčky s rumovou polevou jsou klasika, která se peče v jedné míse a mizí ze stolu ještě dřív,...

Oblíbená pekárna v Česku nadobro končí: Výrobce oznámil uzavření závodů a zákazníci se bouří
Oblíbená pekárna v Česku nadobro končí: Výrobce oznámil uzavření závodů a zákazníci se bouří

Švýcarská pekárna Aryzta ruší dva německé závody. Její mražené a předpečené pečivo přitom najdete v českých...

Velký kvíz pro české houbaře: Kdo nezíská ani 6 z 10 bodů, měl by se co nejrychleji dovzdělat
Velký kvíz pro české houbaře: Kdo nezíská ani 6 z 10 bodů, měl by se co nejrychleji dovzdělat

Češi jsou považováni za národ houbařů a les s košíkem v ruce patří k podzimním rituálům milionů z nás. Ale...

Mini koňakové špičky jsou elegantní cukrářský zákusek, který si můžete připravit i doma
Mini koňakové špičky jsou elegantní cukrářský zákusek, který si můžete připravit i doma

Připravte si poctivé domácí mini koňakové špičky s pařížským krémem, vaječným likérem a čokoládovou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.