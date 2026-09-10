Kolik dostane číšnice v pivnici, která končí ve 2 v noci? Ta částka na pásce vás naštve

Je půl druhé ráno, poslední hosté dopíjejí a servírka pořád pendluje mezi výčepem a stoly. Kdo sedí na druhé straně pípy, si často představuje, že za takhle pozdní šichty musí kápnout slušný balík. Výplatní páska ale vypráví jiný příběh a číslo na jejím konci dokáže pořádně zvednout obočí.
Základ výplaty startuje často u minima
V gastronomii se základní mzda drží mnohem níž, než by čekala většina hostů. Do konce roku 2024 měli číšníci a servírky oporu v takzvané zaručené mzdě, která profesím podle náročnosti garantovala víc než holé minimum. Od ledna 2025 ji stát v soukromém sektoru zrušil, a v hospodě tak platí jediná spodní hranice, kterou je minimální mzda.
Ta pro rok 2026 vychází na 22 400 korun hrubého měsíčně, tedy 134,40 koruny za hodinu při plném úvazku. Inzeráty sice často lákají na vyšší průměrný výdělek, jenže do něj se běžně počítá i s penězi, které teprve musí přijít. Samotný sloupeček „mzda” na pásce se u řady podniků drží těsně nad zákonným minimem. „V gastronomii jsou mzdy mnohdy na úrovni minimální mzdy,” řekla na tiskové konferenci ministryně financí Alena Schillerová.
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Tady přichází první nepříjemné překvapení. Za noční práci mezi desátou večerní a šestou ranní náleží zaměstnanci podle paragrafu 116 zákoníku práce příplatek nejméně 10 procent průměrného výdělku. Za sobotu a neděli platí podle paragrafu 118 úplně stejná desetina. Obě přirážky se navíc sčítají, takže o víkendové noci běží vedle sebe.
Háček je v tom, z čeho se počítají. Základem výpočtu je průměrný hodinový výdělek konkrétního člověka za předchozí čtvrtletí, tedy u obsluhy poměrně nízká částka. U výdělku kolem 150 korun na hodinu vyjde noční přirážka na 15 korun a víkendová na dalších 15 korun. Za čtyři hodiny odpracované po desáté večer během víkendové noci se tak k výplatě přidá kolem 120 korun za směnu.
Přehledně obě přirážky shrnuje následující tabulka:
Přirážka Zákonná opora Sazba Kolik při výdělku kolem 150 Kč za hodinu noční práce (22:00 až 6:00) § 116 zákoníku práce nejméně 10 % průměrného výdělku zhruba 15 Kč za hodinu sobota a neděle § 118 zákoníku práce nejméně 10 % průměrného výdělku zhruba 15 Kč za hodinu Proč se noční přirážka ve výplatě tak ztratí Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat strouhanku. Nahrazují ji 1 trikem, po kterém vyjde balíček na pár korun
Přirážky za noc a víkend mají ještě jednu vlastnost, kterou málokdo tuší. Do dosažené mzdy, podle níž se posuzuje, jestli člověk vůbec dosáhl na minimum, se nezapočítávají. Zaměstnavatel je připočítává až navrch, takže samotný základ musí na minimum stačit i bez nich.
Aspoň v jednom se karta obrátila. Po novele zákoníku práce dnes na noční i víkendové příplatky dosáhne i ten, kdo pracuje na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, přestože dřív na ně nárok neměl.
Spropitné často předčí samotnou výplatu
Skutečné peníze číšnice se schovávají mimo výplatní pásku. Podle analýz ministerstva financí tvoří spropitné 20 až 50 procent celkového příjmu lidí v gastronomii. Většina těchto peněz přitom dodnes koluje mimo oficiální výdělky, takže se v žádné výplatnici neobjeví.
Přečtěte si také: Otevřete dnes skříňku a sáhněte na dřevěnou vařečku. Pokud ucítíte 1 věc, patří do koše Spropitné tvoří podle odhadů 20 až 50 procent příjmu lidí v gastronomii, na výplatní pásce se ale neobjeví. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
To by se mohlo změnit. Stát připravuje daňové zvýhodnění spropitného pro zaměstnance, díky kterému by se z legálních dýšek stal oficiální příjem a pomohl servírce třeba u žádosti o hypotéku. Zatím ale spropitné podléhá dani jako běžný příjem a na výplatní pásce ho nikdo nehledá.
Co si z výplaty číšnice odnést
Pozdní pivnice tedy z obsluhy boháče nedělá. Základ se drží u minima, zákonné příplatky za noc a víkend přidají spíš drobné a hlavní díl příjmu leží ve spropitném, o kterém páska mlčí. Až příště poděkujete servírce dlouho po půlnoci, klidně přihoďte pár korun navíc. Ve výplatě by se jí takový večer jinak sotva projevil.
Zdroje: https://www.penize.cz/mzda-a-plat/479024-minimalni-mzda-2026-zvyseni-zaruceny-plat-tabulka, https://money.cz/novinky-a-tipy/mzdy-a-personalistika/minimalni-a-zarucena-mzda-koho-se-tyka-a-jaka-je-jeji-vyse/, https://www.jenprace.cz/platy/cisnik-servirka, https://www.finance.cz/clanky/dyska-bez-dane-vlada-planuje-ulevu-pro-zamestnance-v-gastronomii/, https://muj-pravnik.cz/priplatek-za-praci/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262