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Vybije hnilobné bakterie ze střev a pročistí je jako kartáč. Na podzim má největší sílu

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Roste nenápadně pod zemí, zatímco její modré květy zná snad každý. Právě v kořeni se ale ukrývá látka, kvůli které se tato obyčejná rostlina dostala do hledáčku odborníků. Podzim je navíc obdobím, kdy se její kořen sklízí.
Vybije hnilobné bakterie ze střev a pročistí je jako kartáč. Na podzim má největší sílu

Vybije hnilobné bakterie ze střev a pročistí je jako kartáč. Na podzim má největší sílu

Zdroj: Valentyn Volkov / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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