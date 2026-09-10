Muž stál v Labi s dekou na hlavě. Strážníkům dal kuriozní vysvětleníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Muž stál v Labi s dekou na hlavě. Strážníkům dal kuriozní vysvětlení
Fotbalisté Hradce Králové v dohrávce 5. kola první ligy remizovali doma 0:0 s Plzní. Hosté dohrávali závěr...
Dítě se ráno drží rodiče, pláče a prosí ho, aby neodcházel. Začátek školky může být těžký pro obě strany a...
Město Hradec Králové zvažuje stavbu družstevního parkovacího domu až pro 300 aut. Vyrůst by mohl na...
Hradecká radnice navýšila částku na vybudování singletrailu v lesoparku na Moravském Předměstí. Na projekt,...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →