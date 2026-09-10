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Muž stál v Labi s dekou na hlavě. Strážníkům dal kuriozní vysvětlení

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Neobvyklý pohled se naskytl lidem procházejícím po břehu Labe. Ve vodě stál mladý muž s dekou přehozenou přes hlavu a odmítal vylézt. Přivolaným strážníkům vysvětlil, že čeká, až ho poštípají včely. Kvůli jeho zmatenému chování nakonec dorazili záchranáři.
Muž stál v Labi s dekou na hlavě. Strážníkům dal kuriozní vysvětlení

Muž stál v Labi s dekou na hlavě. Strážníkům dal kuriozní vysvětlení

Zdroj: Městská policie HK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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