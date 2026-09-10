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Zjistěte, kolik víte o historii olympijských her a slavných sportovních rekordmanechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Olympijské hry jsou představením těch nejúspěšnějších letních i zimních sportů a jejich sportovních zástupců. Pamatujete si na ty, kdo se navždy zapsali jako ti nejúspěšnější?
Zjistěte, kolik víte o historii olympijských her a slavných sportovních rekordmanech
Zdroj: kholywood / Shutterstock
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