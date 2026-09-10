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Vodojem v Nových Lublicích prošel kompletní modernizací, pojme až 420 kubíků pitné vody

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Důležitá součást vodárenské infrastruktury v Nových Lublicích na Opavsku prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Modernizován byl dvoukomorový zemní vodojem s kapacitou 2 × 210…
Nové Lublice (3)

Nové Lublice (3)

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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