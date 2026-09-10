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Francouz snědl 9 tun kovu za kariéru, včetně celého letadla. Minerální olej a voda fungovaly jako lubrikant pro střeva

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Když se řekne „snědl letadlo“, většina lidí předpokládá městskou legendu nebo virální nadsázku.
Francouz snědl 9 tun kovu za kariéru, včetně celého letadla. Minerální olej a voda fungovaly jako lubrikant pro střeva

Francouz snědl 9 tun kovu za kariéru, včetně celého letadla. Minerální olej a voda fungovaly jako lubrikant pro střeva

Zdroj: Foto: Picryl
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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