Kvete jako lilie, ale stojí jen pár korun za sáček semínek. Africká rostlina roste i v Česku, přesto ji téměř nikdo nezná

Watsonie patří do čeledi kosatcovitých, tedy do příbuzenstva mečíků a frézií, přesto ji v českých zahradnictvích prakticky nenajdete. Důvod je prostý: masový retail potřebuje rychlou obrátku, a tahle rostlina kvete ze semen nejdříve za dva roky. Kdo ale zvládne počkat a pohlídat drenáž, získá architekturu záhonu, jakou žádná běžná cibulovina nenabídne: vzpřímený klas s deseti až pětadvaceti trubkovitými květy, které se postupně rozevírají odspodu nahoru v odstínech od bílé přes lososovou až po sytou červeň. V anglofonním světě si vysloužila přezdívku
bugle lily, tedy „trubková lilie“, a právě ten liliový dojem z ní dělá zahrádkářskou raritu hodnou pozornosti. Proč watsonie v českém zahradnictví chybí, a kde ji přesto seženete
Rod
Watsonia čítá přes padesát druhů původem z jižní Afriky. Část z nich roste v zimně vlhkém kapském klimatu, jiné obývají horská stanoviště s celoročním deštěm. Tato rozmanitost znamená, že se liší i nároky jednotlivých druhů na vodu, dormanci a mrazuvzdornost, a právě ta pestrost komplikuje komerční standardizaci. Výsev krok za krokem: co radí jihoafrické botanické zahrady
Nejpodrobnější veřejně dostupný návod pro
W. borbonica publikoval jihoafrický institut SANBI z kapské botanické zahrady Kirstenbosch. Postup je překvapivě přímočarý: Semena zasejte mělce, do hloubky tří až čtyř milimetrů, do hlubších misek (minimálně deset centimetrů substrátu). Substrát musí být výrazně propustný: směs písku, perlitu a lehké zeminy. Žádná těžká zahradní hlína. Udržujte vlhko, nikoli mokro. Lehké zastínění a ochrana před přímým deštěm. Klíčence očekávejte za tři až čtyři týdny.
Ideální termín výsevu připadá na podzim, kdy kapské druhy přirozeně startují vegetaci. Po první sezóně semenáčky zatáhnou do hlízky a potřebují suchou dormanci; zálivku v tomto období úplně vysaďte. Přemokřený corm hnije. Právě disciplína v přepínání mezi vlhkou vegetací a suchým klidem rozhoduje o úspěchu víc než cokoli jiného.
Kdy čekat první květy, a proč je nádoba bezpečnější volba
Ze semen kvete watsonie obvykle ve druhém až třetím roce. U stálezelené
W. tabularis uvádějí pěstitelské zdroje dokonce čtvrtý rok. Kdo touží po srpnovém efektu rychleji, měl by hledat hotové hybridy pozdnějších typů, třeba W. meriana, která rozkvétá v červenci až srpnu a dorůstá osmdesáti centimetrů až jednoho metru.
Pro české podmínky podle nás vychází nejlépe pěstování v dostatečně velké nádobě. Důvodů je hned několik:
Kontrola substrátu. V květináči snadno namícháte propustnou směs, zatímco záhonová půda v mnoha českých lokalitách drží vodu příliš dlouho. Mobilita v zimě. Watsonie snese jen mírné přímrazky; v kontinentálním klimatu potřebuje bezmrazé úložiště. Nádobu prostě přenesete do chladné chodby, garáže nebo sklepa s teplotou kolem dvou až pěti stupňů Celsia. Suchá dormance pod střechou. Letní lijáky na záhoně nedokážete regulovat, pod přístřeškem ano.
V chráněném záhonu s dokonalou drenáží, třeba na vyvýšeném štěrkovém loži u jižní zdi, může watsonie přežívat i venku, zvlášť v teplejších oblastech jižní Moravy. Jde ale o experiment, zatímco nádoba je jistota.
VIDEO Čím watsonie překonává příbuzné mečíky a frézie
Mečíky i frézie zná každý český zahrádkář. Watsonie sdílí s oběma čeleď kosatcovitých i princip hlíznatého podzemku, přesto přináší odlišnou estetiku. Její listy připomínají mečovitý vějíř, stvol je tuhý a vzpřímený, květenství má grafickou vertikální siluetu, kterou běžný gladiol nedosáhne. Barevná paleta se pohybuje od čistě bílé přes korálovou a lososovou až po sytě oranžově růžovou; odstíny, které v sortimentu středoevropských cibulovin najdete jen vzácně.
Pěstitelsky je o stupeň citlivější než zavedené letní hlíznaté rostliny. Mečík toleruje i těžší půdu, jiřina zvládne přezimovat ve sklepě bez zvláštní péče o vlhkost. Watsonie vyžaduje přesnější zacházení s vodou a teplotou. Odměnou je ovšem rostlina, která na terase nebo u vstupu do domu působí, jako by ji někdo přivezl přímo z Kapského Města.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková