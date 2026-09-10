U dukovanské elektrárny ČEZ plánuje parkovací dům, jeden z největších v ČeskuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
U dukovanské elektrárny ČEZ plánuje parkovací dům, jeden z největších v Česku
V dohledné době by v Jihlavě měly vzniknout hned tři parkovací domy. Konkrétně za Billou a také u jihlavské...
Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou začne od příštího školního roku vyučovat maturitní obor požární...
Unikátní policejní ferrari, zbraně zásahové jednotky i ukázka policejních kynologů budou opět lákat na...
Havlíčkův Brod možná přijde o železniční zastávku Pohledští Dvořáci. Podle státní Správy železnic není...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →