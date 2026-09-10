Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

U dukovanské elektrárny ČEZ plánuje parkovací dům, jeden z největších v Česku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
U Jaderné elektrárny Dukovany má firma ČEZ v plánu postavit parkovací dům, v němž bude 720 stání pro auta. Stavba na nynějším parkovišti zabere 200 míst, investicí tak firma získá přes 500 nových míst pro osobní vozidla. Úřady teď posoudí možné dopady tohoto záměru na okolí.
U dukovanské elektrárny ČEZ plánuje parkovací dům, jeden z největších v Česku

U dukovanské elektrárny ČEZ plánuje parkovací dům, jeden z největších v Česku

Zdroj: ČEZ
Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Policisté u Polné hledali muže. Našli ho v Novém Městě na Moravě
Policisté u Polné hledali muže. Našli ho v Novém Městě na Moravě
V Jihlavě mají vzniknout dva parkovací domy. Další se rýsuje na Březinkách
V Jihlavě mají vzniknout dva parkovací domy. Další se rýsuje na Březinkách

V dohledné době by v Jihlavě měly vzniknout hned tři parkovací domy. Konkrétně za Billou a také u jihlavské...

Žďárská škola bude mít obor požární ochrana, bude první na Vysočině
Žďárská škola bude mít obor požární ochrana, bude první na Vysočině

Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou začne od příštího školního roku vyučovat maturitní obor požární...

Bezpečný život na Vysočině: Policie přiveze na jihlavské náměstí ferrari
Bezpečný život na Vysočině: Policie přiveze na jihlavské náměstí ferrari

Unikátní policejní ferrari, zbraně zásahové jednotky i ukázka policejních kynologů budou opět lákat na...

Železniční zastávku na Vysočině využívá jeden člověk denně, hrozí její zrušení
Železniční zastávku na Vysočině využívá jeden člověk denně, hrozí její zrušení

Havlíčkův Brod možná přijde o železniční zastávku Pohledští Dvořáci. Podle státní Správy železnic není...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.