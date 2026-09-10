Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Parkovací dům na Dědině nabídne 290 míst, Praha za něj zaplatila 400 milionů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na pražské Dědině otevřeli nový parkovací dům pro zhruba 290 aut. Stavba za přibližně 400 milionů korun má částečně nahradit místa, o která místní přišli kvůli výstavbě tramvajové trati. Parkování pro veřejnost vyjde na 2600 korun měsíčně, více než polovina stání už je rezervovaná.
Parkovací dům na Dědině nabídne 290 míst, Praha za něj zaplatila 400 milionů

Parkovací dům na Dědině nabídne 290 míst, Praha za něj zaplatila 400 milionů

Zdroj: pixabay.com
Reklama
Další články z Pražská Drbna
Influencer Kajumi je venku z vazby, policisté ho stíhají za obchodování s lidmi
Influencer Kajumi je venku z vazby, policisté ho stíhají za obchodování s lidmi
Dánský odborník se vrací na Letnou. Sparta po vyhazovu oznámila posilu trenéra
Dánský odborník se vrací na Letnou. Sparta po vyhazovu oznámila posilu trenéra

Sparta se snaží zlepšit dosavadní výsledky a obrací se proto na někdejší stálice. Novým vedoucím fyzické...

Záhada úhynu ptáků na Vltavě trvá. Dva zachránění kačeři se vrátili do přírody
Záhada úhynu ptáků na Vltavě trvá. Dva zachránění kačeři se vrátili do přírody

Dva kačeři, které v srpnu z Vltavy vytáhli téměř bezvládné kvůli podezření na otravu botulotoxinem, se...

Pražští záchranáři si budou vyměňovat zkušenosti s kolegy z Dubaje
Pražští záchranáři si budou vyměňovat zkušenosti s kolegy z Dubaje

Pražští záchranáři budou sbírat zkušenosti od kolegů z Dubaje a naopak. Obě záchranné služby si chtějí...

Sparta vyhodila dva asistenty trenéra Priskeho. Začátek sezony se nepovedl
Sparta vyhodila dva asistenty trenéra Priskeho. Začátek sezony se nepovedl

Sparta přitvrdila. Po neúspěšném startu sezony se klub rozhodl rozloučit se dvěma asistenty trenéra...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.