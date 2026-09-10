Ani rohlík, ani chleba. Češky po šedesátce přešly na tuhle svačinu, po které nemají hlad do večera

Odpoledne bývá zrádné. Mezi obědem a večeří se přihlásí hlad, ruka sáhne po rohlíku s máslem nebo krajíci chleba a za hodinu je člověk zase u ledničky. Spousta žen po šedesátce proto pečivo ke svačině odložila a nahradila ho něčím, co zasytí na mnohem delší dobu. Řeč je o tvarohu.
Proč vás pečivo za chvíli zase honí k ledničce
Samotný rohlík nebo krajíc chleba tělu skoro žádné bílkoviny nedodá. Jeden kousek pečiva jich obsahuje jen pár gramů, většinu jeho složení tvoří sacharidy, které se rychle stráví. Hladina cukru v krvi vyletí nahoru a stejně rychle spadne, a s tím přichází znovu chuť na jídlo.
Právě bílkoviny přitom sytí ze všech živin nejvíc. Když ke svačině chybí, žaludek se ozve dřív, než by měl. Po samotném pečivu navíc často přichází odpolední útlum a ospalost, za kterou stojí právě prudký výkyv cukru v krvi. A přesně tady má tvaroh navrch.
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Základem tvarohu je bílkovina kasein. Tělo ji zpracovává jen pozvolna, a tak z tvarohu čerpá energii v klidném tempu i několik hodin. Pocit nasycení proto vydrží dlouho po tom, co svačinu dojíte.
Odtučněný tvaroh má kolem dvanácti gramů bílkovin na sto gramů, a přitom minimum tuku i soli. Jeden kelímek pokryje slušný díl toho, co by měl člověk za den v bílkovinách přijmout. Nabízí i vápník a další minerální látky, které tělo z tvarohu snadno využije. Podobně dobře poslouží skyr, ten je na tom s bílkovinami srovnatelně.
Rozdíl v obsahu bílkovin mezi pečivem a mléčnou svačinou shrnuje následující tabulka:
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Potravina Obsah bílkovin Pečivo (porce 40 g) zhruba 2 až 3 g Odtučněný tvaroh (100 g) kolem 12 g Skyr (100 g) srovnatelně jako tvaroh Po šedesátce si tělo o bílkoviny říká víc než dřív
Svalová hmota začíná ubývat už po čtyřicítce a po padesátce se to zrychluje. Odborníci tomuto úbytku říkají sarkopenie a upozorňují, že s ním roste riziko pádů, zlomenin i ztráty soběstačnosti. Svaly navíc pomáhají držet i řídnoucí kosti, což je důležité hlavně pro ženy po menopauze, kdy kvůli poklesu estrogenu kostní tkáň slábne.
Háček je v tom, že ve vyšším věku tělo bílkoviny zpracovává hůř a potřebuje jich víc. Výživoví poradci doporučují seniorům zhruba gram až gram a dvě desetiny bílkovin na kilogram hmotnosti denně, ideálně rozdělené do všech jídel. Jenže spoustě lidí maso postupně přestává chutnat a nahrazují ho právě pečivem nebo něčím sladkým. Tvarohová svačina je jednoduchý způsob, jak si porci bílkovin přidat, aniž by člověk musel stát u sporáku.
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Nejlíp funguje kombinace víc složek. K bílému tvarohu nebo skyru přidejte hrst borůvek či nastrouhané jablko a pár ořechů. Ovoce dodá vlákninu, ořechy zdravé tuky, a právě spojení bílkovin s tukem drží sytost mnohem líp než samotné pečivo.
Spojení bílkovin z tvarohu s ovocem a ořechy drží sytost déle než jedna složka samotná. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo má radši slané, sáhne po cottage sýru. Ten má taky kolem dvanácti gramů bílkovin na sto gramů a jen málo tuku. Namažte ho na plátek celozrnného pečiva, přidejte nakrájenou ředkvičku, mrkev nebo kedlubnu a máte svačinu plnou bílkovin i vlákniny. Sázejte přitom na neochucené varianty a dochuťte si je sami, ušetříte tak spoustu přidaného cukru.
Svačinu je dobré čas od času obměnit. Dobře poslouží třeba hummus z cizrny s proužky mrkve nebo lžíce luštěninové pomazánky. Luštěniny spojují bílkoviny s vlákninou, takže hlad drží pod kontrolou a zároveň prospívají trávení, které ve vyšším věku často vázne.
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Jedno upozornění na závěr. Tvaroh sice obsahuje málo laktózy, lidé s výraznější nesnášenlivostí mléčného cukru nebo s alergií na mléčnou bílkovinu by ale měli být opatrní a případně se poradit s lékařem.
Zdroje: https://www.stobklub.cz/clanek/tipy-na-svaciny-bohate-na-bilkoviny/, https://www.kondice.cz/hubnuti/zeny-nad-50-bilkoviny.html, https://www.vppv.cz/po-padesatce-potrebuje-telo-vic-bilkovin-kolik-jich-denne-opravdu-snist/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/tvaroh-pred-spanim-regenerace-sytost-hubnuti, https://www.denik.cz/gastronomie/tvaroh-superpotravina.html