Nevyhazujte staré porcelánové cukřenky po prarodičích. Za tenhle 1 vzor dají sběratelé i 40 000 Kč

Modrobílá cukřenka s drobnými kytičkami stojí v kredencích snad v každé druhé rodině a při úklidu často míří rovnou do koše. Někdy tím ale člověk vyhodí malý poklad, o který se na aukcích perou i sběratelé z Německa a Rakouska. Jestli je zrovna ten váš kousek k něčemu, poznáte během pár vteřin.
Cenu prozradí až pohled na dno cukřenky
Podle modrého dekoru cenu neodhadnete. Napoví až značka pod glazurou na dně: z ní se dá vyčíst, v jaké dílně kus vznikl a jak je starý.
Nejvýš se cení porcelán z německé Míšně. Poznáte ho podle dvojice zkřížených modrých mečů, které znamenají ruční malbu, tedy nejdražší práci v oboru. Novější kousky z Dubí mívají u písmene D korunku se třemi hroty a poblíž ní vyražené názvy Original Bohemia a Zwiebelmuster.
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Číhá tu ale jeden rozšířený přehmat. Dubská porcelánka totiž dřív tiskla na dno vlastního zboží přímo slovo Meissen. Práva ke značce koupila od míšeňské manufaktury a legálně ji směla používat do roku 1956. Samotný nápis Meissen tak německý originál nedokazuje, klidně jde o starší český výrobek. Jistotu dávají teprve zkřížené meče. A pokud značku nahrazuje jen přilepený štítek z papíru nebo plastu, máte v ruce obyčejnou napodobeninu.
Proč se vzoru říká cibulák, když na něm žádná cibule není
Za jménem stojí staré nedorozumění. Malíři v saské Míšni okolo roku 1739 překreslili do porcelánu čínské předlohy a po okrajích nádobí rozmístili stylizovaná granátová jablka. Ta lidem tehdy připomínala cibuli a přezdívka porcelánu už zůstala. Ve skutečnosti se na dekoru střídají astry, pivoňky, broskve a bambus.
Modrý dekor cibuláku ve skutečnosti zobrazuje astry, pivoňky a broskve, za přezdívkou stojí granátová jablka, která lidem připomínala cibuli. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
K nám vzor dorazil v roce 1885, kdy se do jeho výroby pustila porcelánka v Dubí u Teplic. V Míšni vznikal každý kus ruční malbou, kdežto v Dubí ho na porcelán přenášeli ocelotiskem. Ta technika byla svižnější i levnější, a tak modrobílé nádobí brzy zlidovělo a objevilo se skoro v každé kuchyni. Právě v tomhle rozdílu je zakopaná i dnešní propast mezi cenami.
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Za novodobou sériovou cukřenku z Dubí vám v bazaru nabídnou jen pár set korun. U zachovalého staršího kusu od zvučné značky se dostáváme na tisíce a ručně malovaný míšeňský originál se zkříženými meči se prodává v jednotkách tisíc korun.
Docela jinde jsou kompletní historické servisy, u nichž jde o desetitisíce. Doložený je třeba prodej z roku 2023, kdy v aukci šla sada s 81 kusy cibuláku za 19 000 korun, a celé staré míšeňské soupravy se v dražbách šplhají i přes 40 000 korun.
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Lákavým nadpisům o statisících za jediný zděděný hrneček ovšem nevěřte. Na obyčejnou českou výrobu se takové sumy nevztahují a drží se u nich jen opravdu vzácné kousky.
Co cenu srazí a co ji naopak zvedne
Sběratele zajímá hlavně původní stav. U cukřenky se dívají, jestli má své víčko a nepolámané ouško a jestli malba nikde nevybledla. Každá vlasová prasklinka, odražený okraj nebo dřívější lepení nabídku citelně zlevní.
I amatérská oprava lepidlem nebo tmelem odhadci neujde a hodnotu spolehlivě pohřbí. Nahoru ji naopak žene úplnost. Kompletně dochovaná souprava má u sběratelů mnohem vyšší cenu než jednotlivé rozprodané kusy.
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Jakmile doma narazíte na starší soupravu nebo na hromádku kusů s totožným razítkem, vyplatí se je ukázat znalci. Ještě předtím každý kousek vyfotografujte z lícové i spodní strany, opište znění značky a projděte, jestli nechybí víčko a nejsou někde prasklinky.
Pravost napoví i domácí zkouška: kvalitní tvrdý porcelán proti silnému světlu nepatrně prosvítá a po ťuknutí prstem vydá čistý tón. Zájem o starý cibulák dnes navíc žene nahoru móda retra, takže dřív než modrobílou cukřenku pošlete do koše, otočte ji dnem vzhůru.
Zdroje: https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/cibulak-rozdily-hodnota/, https://zpravy.tiscali.cz/modry-cibulak-po-babicce-bezcenny-kram-nebo-poklad-za-tisice-rozhoduje-jediny-detail-na-dne-729317, https://www.royalcrystal.cz/advisor/originalni-cibulak-vs-falesny-cibulak-co-by-jste-meli-vedet, https://www.crystalporcelan.cz/cibulak-z-dubi/, https://www.tiscali.cz/sberatele-z-cele-evropy-hledaji-tohle-ceske-nadobi-kdo-ho-ma-doma-dostane-od-nich-klidne-i-50-000-kc-751533, https://cs.wikipedia.org/wiki/Cibulák