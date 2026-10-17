Benzín drahý, LPG levné. Přestavbu ale zaplatí kilometry, ne nadšení u stojanu

Přestavba na LPG může dávat smysl i dnes, hlavně pokud si zdravé benzinové auto necháte několik let a pravidelně s ním jezdíte. V našem modelu se investice 25 tisíc korun při nájezdu 20 tisíc kilometrů ročně vrací zhruba za 13 měsíců. Dražší montáž a větší přídavek benzínu návratnost výrazně prodlouží.
Při tankování je lákavé porovnat cenu benzínu s číslem u stojanu LPG a představit si o polovinu menší účet. Jenže majitel auta nejdřív zaplatí přestavbu a potom kupuje více litrů plynu, určité množství benzínu a další servis. Rozhodující je, kolik ušetří na kilometru a kolik takových kilometrů ještě se stejným autem opravdu ujede.
Nejsnazší ekonomickou pozici má řidič s levně přestavitelným motorem, delšími pravidelnými trasami a plánem ponechat si vůz několik let. U auta, které převážně vozí děti pár kilometrů do školy, nebo u drahé přestavby před brzkým prodejem vychází rozhodování podstatně hůř.
Kolik dnes stojí LPG a samotná přestavba
Pro výpočet používáme české průměrné spotřebitelské ceny
Českého statistického úřadu platné v pondělí 12. října 2026: Natural 95 stál 45,35 Kč za litr a LPG 22,62 Kč. Data byla zveřejněna 16. října. Jde o datovaný celostátní průměr, ceny vašich stanic se mohou lišit.
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U jednodušších přestaveb tříválcových a čtyřválcových motorů se veřejné nabídky pohybují kolem 25 tisíc korun. Například
LPG Vaněk uvádí pro Magic G5 částku 25 000 Kč. U přímého vstřikování je vstup vyšší: CAREXA nabízí čtyřválcové FSI a TSI od 40 990 Kč, u jiných soustav od 49 990 Kč. To jsou konkrétní ceníky načtené 16. října, nikoli jednotná cena pro každé auto; datum účinnosti na nich není uvedeno.
Před rozhodnutím si nechte vyčíslit celou montáž včetně nádrže, součástí potřebných pro váš motor, seřízení a vyřízení zápisu přestavby. CAREXA například první kontrolu a zápis do ceny zahrnuje. Nabídky porovnávejte podle stejného rozsahu, protože případné příplatky se také musejí vrátit z budoucí úspory.
Model návratnosti počítá i benzín a dodatečný servis
Zvolili jsme modelové benzinové auto se spotřebou 7,5 l/100 km a investicí 25 000 Kč. Po přestavbě předpokládáme 9 l LPG a dalších 0,3 l benzínu na každých 100 kilometrů, v průměru přes všechny jízdy včetně startů. Nejde o měření konkrétního vozu.
Výrobce Prins ve svém návodu uvádí přibližně o 15 až 25 procent vyšší litrovou spotřebu LPG; samostatný přídavek benzínu je náš modelový vstup.
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Čistě benzinový provoz tak stojí 340,13 Kč na 100 km. Modelový provoz po přestavbě vychází na 217,19 Kč: 203,58 Kč za LPG a 13,61 Kč za benzín. Před dodatečným servisem tedy zbývá úspora přibližně 1,23 Kč na kilometr.
Z ní ještě každý rok odečítáme rezervu 1 500 Kč na dodatečné náklady související s LPG. Je to zjednodušený rozpočtový předpoklad, ne univerzální roční servisní sazba. Skutečné filtry, kontroly, případná aditiva i vyšší náklady na emise závisejí na sestavě, nájezdu a dílně; běžnou údržbu společnou oběma pohonům zde neodečítáme podruhé.
Roční nájezd Roční úspora po rezervě Návratnost 25 000 Kč 5 000 km 4 647 Kč 5,38 roku 10 000 km 10 794 Kč 2,32 roku 15 000 km 16 941 Kč 1,48 roku 20 000 km 23 088 Kč 1,08 roku, asi 13 měsíců 30 000 km 35 382 Kč 0,71 roku, asi 8,5 měsíce
Výpočet používá nezaokrouhlené mezivýsledky. Při 20 tisících kilometrech ročně se investice vrátí přibližně po 21 700 kilometrech. U malého nájezdu čekáte déle a za tu dobu zaplatíte více ročních nákladů. Ve skutečnosti se navíc mohou změnit ceny paliv i servisní účet. Počítáme jednoduchou návratnost bez úroků a neočekávaných oprav.
Toroidní nádrž může využít prostor rezervního kola. Před montáží je proto vhodné vyřešit i umístění rezervy. Motor a krátké trasy mohou výsledek změnit
U přímého vstřikování přestavba automaticky nevypadává ze hry. Může však vyžadovat dražší soustavu a během jízdy dál spotřebovávat benzín.
Landi Renzo to u systému OMEGAS DIRECT výslovně popisuje. Konkrétní spotřebu benzínu si proto nechte od montážní firmy uvést pro přesný motor a zvolenou sadu.
Pro druhý model ponechme původní spotřebu 7,5 l benzínu a následných 9 l LPG, ale zvyšme investici na 45 000 Kč a přídavek benzínu na 0,8 l/100 km. Při stejných cenách, nájezdu 20 tisíc kilometrů a roční rezervě 1 500 Kč zbude úspora 18 553 Kč. Návratnost vychází na 2,43 roku, přibližně 29 měsíců. Ani tento scénář není předpovědí pro všechny motory s přímým vstřikováním.
Krátké studené jízdy je potřeba posoudit zvlášť. Popsaná soustava Prins startuje na benzín a na plyn přepíná podle teploty motoru. Pokud se velká část vašich cest odehraje před přepnutím, malý modelový přídavek benzínu přestane odpovídat provozu. Samotných deset tisíc kilometrů ročně tak neříká, zda je auto ujelo po delších úsecích, nebo v mnoha krátkých jízdách.
Praktický dopad má také nádrž a dostupnost pumpy. Toroidní nádrž může využít prostor rezervního kola; před montáží si prohlédněte výsledný kufr a vyřešte rezervu. Jestli budete pro plyn pravidelně zajíždět, zahrňte do nákladů i cestu navíc. Stejný princip ukazuje náš výpočet,
kdy se vyplatí zajet k levnější pumpě. Auto musí zůstat vaše déle než trvá návratnost
Důležitější než obecná hranice ročního nájezdu je plán dalšího vlastnictví. V prvním modelu potřebujete pro splacení přestavby během tří let přibližně 8 tisíc kilometrů ročně. Ve druhém, dražším scénáři už zhruba 16 500 kilometrů. Jsou to vypočtené hranice za uvedených předpokladů, bez rezervy na neočekávanou opravu.
Člověk s dvacetitisícovým nájezdem, který chce auto za rok prodat, tedy může dopadnout hůř než řidič s menším nájezdem a delším plánem. Do modelu nezapočítáváme vyšší prodejní cenu auta po přestavbě, protože ji nemáme zaručenou. Ani technicky unavený vůz se levnějším palivem neopraví.
Vyplatí se přepočítat také méně výhodný poměr cen. Při modelovém benzínu za 40 Kč a LPG za 25 Kč by se při 20 tisících kilometrech ročně první varianta vracela asi 2,25 roku a druhá přibližně 6,34 roku. Spotřeby, investice i servisní rezervu jsme ponechali stejné. Není to cenová prognóza, ale ukázka, jak moc výsledek závisí na rozdílu provozních nákladů.
O vhodnosti přestavby rozhoduje přesný motor a zvolená plynová soustava. Samotný název modelu auta k posouzení nestačí. Než objednáte přestavbu, nechte prověřit konkrétní motor
Začněte vlastní spotřebou z několika srovnatelných tankování. Postup popisujeme v článku o tom,
jak porovnat spotřebu auta na stejných trasách. Pro LPG kalkulaci potřebujete litry na 100 kilometrů, realistický roční nájezd a počet let, po které si vůz chcete ponechat.
Montážní firmě pošlete přesný kód motoru a údaje k autu.
Seznam podporovaných přímovstřikových sestav Prins ze 16. října 2026 rozlišuje vedle modelu také rok, kód motoru, výkon a benzinovou řídicí jednotku. Samotné označení „Octavia TSI“ nebo „benzinový čtyřválec“ tedy není dostatečným podkladem pro nabídku.
Vyžádejte si posouzení stavu motoru a zapalování, úplnou cenu montáže, očekávanou spotřebu obou paliv a servisní plán s cenami. Pokud soustava pro konkrétní motor vyžaduje ochranu ventilů nebo další úkony, zahrňte je do pořizovacích i provozních nákladů. Intervaly nepřebírejte z jiného systému.
Vlastní návratnost pak spočítejte jako cenu přestavby dělenou roční čistou úsporou. Tu získáte z ročního nájezdu krát úspora paliva na kilometru, po odečtení dodatečných ročních nákladů. Je-li roční čistá úspora nulová nebo záporná, přestavba se za těchto předpokladů nevrátí. Pokud je výsledek delší než zamýšlené vlastnictví nebo spoléhá na příliš optimistickou spotřebu benzínu, montáž zatím neobjednávejte. Dobrá nabídka má obstát ve vašich trasách a rozpočtu.