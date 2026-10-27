Julia Roberts slaví 59 let. Z dcery vyrostla její věrná kopie, nejmladší syn už matku přerostl

Julia Roberts v roce 2025, FOTO: Colleen Sturtevant, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Julia Roberts v roce 2025, FOTO: Colleen Sturtevant, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Julia Roberts v roce 2025, FOTO: Colleen Sturtevant, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Julia Roberts v roce 2025, FOTO: Colleen Sturtevant, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Julia Roberts v roce 2025, FOTO: Colleen Sturtevant, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Julia Roberts v roce 2025, FOTO: Colleen Sturtevant, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Julia Roberts v roce 2025, FOTO: Colleen Sturtevant, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Julia Roberts v roce 2025, FOTO: Colleen Sturtevant, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Julia Roberts oslaví ve středu 28. října devětapadesáté narozeniny. Všechny její tři děti už studují na vysokých školách a dům slavné herečky zůstal prázdný. Jediná dcera Hazel na nejnovějších fotografiích vypadá jako matčina přesná kopie, nejmladší syn Henry ji zase přerostl o celou hlavu. Děti žijí na univerzitách
Dvojčata Hazel a Phinnaeus přišla na svět v listopadu 2004. Nejmladší Henry se narodil o necelé tři roky později. Během dětství rodina často střídala bydliště a čas trávila v nemovitostech v Malibu, na Havaji, v San Franciscu nebo na ranči v Novém Mexiku. Podle herečky děti vyrůstaly v běžném prostředí a zpočátku vůbec netušily, že je jejich matka slavná.
Všechny tři děti v současnosti rodinné sídlo opustily a věnují se vysokoškolskému studiu. Hazel studuje v irském Dublinu a Henry navštěvuje univerzitu v New Yorku. Letos v srpnu fotografové zachytili herečku s oběma těmito dětmi na procházce newyorskou čtvrtí West Village. Hazel podle aktuálních snímků svou podobu se slavnou matkou nezapře. Už letos v červnu si novináři při jiné rodinné pochůzce všimli, že devatenáctiletý Henry matku převyšuje o celou hlavu.
Herečka loni v talkshow Stephena Colberta prozradila, že odchod dětí z domova snáší dobře.
„Všechno je to upřímně zábava. Miluju s nimi trávit čas. Naštěstí jsme během zvykání si na prázdný dům měli spoustu návštěv,“ uvedla v rozhovoru. Starší syn Phinnaeus i mladší Henry se ve volném čase aktivně věnují skateboardingu. Pravidla se v rodině nemění
a její manžel Danny Moder dětem v dětství nastavili pevné hranice. Během jídla například nesměly používat mobilní telefony. V jednom ze starších rozhovorů připustila, že patřili k náročnějším rodičům. Julia Roberts „Když byli mladší, Danny a já bychom jistě byli považováni za jedny z přísnějších rodičů. Ne že bychom stanovovali zákony, ale máme svá pravidla, která se nemění,“ citoval ji deník Daily Mail.
V prosinci 2024 se v pořadu Jimmyho Fallona svěřila, že potomky ve studiu plně podporuje a s oblibou nosí barvy jejich škol. Přesto si pečlivě schovává část svého ikonického šatníku. Dceři uložila černé šaty značky Valentino s bílým lemováním, ve kterých v roce 2001 přebírala Oscara za film Erin Brockovich. Hazel si přitom svět filmu už vyzkoušela. V roce 2016 dostala menší roli v matčině snímku Svátek matek a v roce 2021 se poprvé prošla po červeném koberci na festivalu v Cannes po boku svého otce.
Do maminčina šatníku už zavítal i nejmladší syn Henry. Podle herečky si nedávno vypůjčil pánský oblek Armani, který měla na sobě při udílení Zlatých glóbů v roce 1990.
Sedmistránkový dopis pro dceru
S kameramanem Dannym Moderem se herečka seznámila v roce 2000 při natáčení filmu Mexičan. Oba tehdy žili v jiných vztazích. Vzali se o dva roky později na hereččině ranči v Novém Mexiku. Své soukromí si pár pečlivě střeží. Loni v květnu ovšem udělali výjimku a Danny Moder u příležitosti Dne matek zveřejnil na Instagramu společnou rodinnou fotografii. Na snímku sedí herečka venku na dece obklopená svými třemi potomky. Hazel na fotografii vyniká blond vlasy, naopak oba bratři se pyšní zrzavou barvou po matce.
Pro dceru herečka neschovává pouze slavné šaty. V rozhovoru pro stanici CBS popsala, že jí předá i milostnou korespondenci od manžela.
„První dopis, který mi kdy napsal a který měl sedm stran, mám stále schovaný. Jednoho dne ho ukážu Hazel a řeknu jí, že přesně tohle má hledat,“ uvedla.
O recept na fungující manželství se podělila v pořadu The Jess Cagle Show, kde prozradila poměrně netradiční radu.
„Nikdy se nepřestávejte líbat. Dvě koupelnová umyvadla a spousta líbání,“ odpověděla.
V dubnu letošního roku vyrazili manželé do New Yorku na broadwayskou hru Proof. Svůj vzhled Julia Roberts následně letos v září oživila novou medovou blond barvou vlasů, se kterou dorazila na otevření obchodu módní značky. O její účesy se už více než třicet let stará kadeřník Serge Normant, kterého poznala v roce 1993.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( dailymail, instyle, yahoo, hellomagazine).