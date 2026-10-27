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Vepřové výpečky s kysaným zelím a knedlíkem: Trojice, která na stole nikdy nezklame

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Dennívýzva
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Vepřové výpečky s dušeným kysaným zelím a knedlíkem jsou pro mě jedno z těch jídel, která nepotřebují žádné vysvětlování. Maso se peče pomalu dozlatova, zelí se dusí s česnekem do měkka a knedlík nasákne každou kapku šťávy. Přesně tak, jak to má být.
Obrázek na recept na výpečky

Obrázek na recept na výpečky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na výpečky
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 27.10.2026 18:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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