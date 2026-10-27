Vepřové výpečky s kysaným zelím a knedlíkem: Trojice, která na stole nikdy nezklame

Vepřové výpečky pro mě nikdy nebyly jen obyčejný nedělní oběd. Patří k nim vůně kuchyně u babičky, pomalé pečení masa a zelí, které si na plotně klidně pobublávalo celé dopoledne. Když je připravuji doma, vždycky se mi na chvíli vybaví, jak jsem jako dítě seděl u stolu a čekal s vidličkou v ruce. A pak přijde ta odměna: šťavnaté kousky masa s opečenými okraji, kysané zelí podušené s česnekem do měkka a knedlík, který do sebe natáhne šťávu ze dna pekáče.
Recept spojuje slovenskou tradici výpečků s
a dohromady to funguje bez zbytečných triků. Maso se nejdřív opeče dozlatova, potom se přikryje a nechá se v troubě v klidu dopéct. Zelí mezitím připravuji na plotně: kysané zelí, cibule, slanina, česnek a trochu cukru. Přesně ten typ chuti, který člověk zná z domácností na Slovensku i v Česku. českou domácí kuchyní Klíč k úspěchu je trpělivost, maso ani zelí nemá rádo spěch. Ta zhruba hodina čekání se ale vrátí hned na talíři. U nás doma se po výpečcích většinou zapráší dřív, než stihnu odnést prázdné mísy.
Můj tip zní: Pokud mají být výpečky opravdu šťavnaté a přitom mít pěkně opečenou kůrku, pečte je prvních 45 minut zakryté alobalem nebo pokličkou. Teprve na posledních 20 minut pekáč odkryjte. Maso se nejdřív podusí ve vlastní šťávě a potom se na povrchu dopeče dozlatova. Díky tomu nebývá suché, ale nezůstane ani bledé a nevýrazné. Recept na šťavnaté vepřové výpečky s dušeným kysaným zelím a knedlíkem
Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 30 minut Ingredience k přípravě
Vepřové výpečky: 1,2 kg vepřového boku nebo plece (s kůží nebo bez, dle preference) 4 stroužky česneku 1 lžička soli 1 lžička mletého kmínu 1/2 lžičky černého pepře 1 lžíce sádla nebo oleje na pečení 100 ml vody nebo vývaru do pekáče
Dušené kysané zelí: 1 kg kysaného zelí včetně šťávy 1 střední cibule, nakrájená nadrobno 70 g slaniny, nakrájené nadrobno 1 lžíce vepřového sádla 3 stroužky česneku, prolisované 2 lžíce cukru 100 ml masového vývaru sůl a pepř podle chuti
Houskový knedlík (2 kusy): 500 g hrubé mouky 250 ml vlažného mléka 1 vejce 20 g čerstvého droždí 1 lžička soli 1 lžička cukru 4 až 5 starších housek, nakrájených na kostičky Postup přípravy vepřových výpečků s kysaným zelím a domácím knedlíkem
1. Troubu předehřejte na
180 stupňů. Vepřové maso omyjte, osušte papírovou utěrkou a nakrájejte na větší kusy, zhruba 5 až 7 centimetrů. Česnek prolisujte, promíchejte se solí, kmínem a pepřem. Směsí maso pořádně potřete ze všech stran a nechte ho 10 minut stát, aby se koření trochu rozvonělo a přichytilo k masu.
2. Do pekáče dejte
sádlo nebo olej a maso v něm na plotně zprudka opečte ze všech stran dozlatova. Počítejte asi 3 až 4 minuty na každou stranu. Tenhle krok se nevyplatí přeskočit, protože opečený povrch dá výpečkům barvu i výraznější chuť. Přilijte 100 ml vody nebo vývaru, pekáč zakryjte alobalem a dejte do trouby. Foto: Cooky.cz, Příprava výpečků
3. Pečte zakryté
45 minut. Potom alobal sundejte, maso přelijte šťávou ze dna pekáče a vraťte do trouby ještě na 20 až 25 minut. Kůrka má zezlátnout a lehce zpevnit. Kdyby se šťáva v pekáči příliš rychle odpařovala, dolijte trochu horké vody. Mezitím si připravíme dušené kysané zelí
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4. V hlubší pánvi nebo v hrnci rozehřejte
vepřové sádlo. Přidejte nakrájenou slaninu a nechte ji opéct dozlatova, trvá to přibližně 3 minuty. Pak vsypte cibuli a restujte dál, dokud nezesklovatí a na okrajích lehce nezhnědne.
5. Přidejte
kysané zelí i se šťávou, prolisovaný česnek, cukr a vývar. Všechno promíchejte, přikryjte pokličkou a duste na mírném ohni 30 až 35 minut. Zelí má změknout, ale nemělo by se rozpadnout na kaši. Nakonec ho dochuťte solí a pepřem. Pokud je pořád hodně kyselé, pomůže ještě lžička cukru. Foto: Cooky.cz, Příprava zelí Knedlík uvaříme na závěr
6. Droždí rozdrobte do vlažného mléka, přidejte cukr a nechte asi 10 minut vzejít. Do velké mísy nasypte
mouku, přidejte sůl, vejce a vzešlé droždí. Vypracujte hladké těsto a nakonec do něj zapracujte kostičky starých housek. Těsto má být trochu lepivé, ale musí držet pohromadě. Když se příliš chytá na ruce, přisypte lžíci mouky.
7. Z těsta vytvarujte dva válce o průměru přibližně 8 centimetrů. Přikryjte je utěrkou a nechte na teplém místě kynout
20 minut. Mezitím dejte vařit velký hrnec osolené vody.
8. Knedlíky opatrně vložte do vroucí vody a vařte
18 až 20 minut. Během vaření je jednou otočte. Hned po vytažení je nakrájejte nití nebo ostrým nožem na plátky silné asi 2 centimetry. Když zůstanou celé, mohou se uprostřed srazit a budou gumové.
9. Výpečky vyndejte z trouby a nechte je 5 minut odpočinout. Podávejte je s
dušeným kysaným zelím a plátky knedlíku, přelité šťávou z pekáče. Ta se nevynechává. Knedlík ji do sebe natáhne a talíř pak chutná tak, jak má. Foto: Cooky.cz, Vepřové výpečky Tipy redakce: Výběr masa: Vepřový bok pustí víc tuku a dá výpečkům plnější chuť. Plec je libovější, ale pořád zůstává šťavnatá. Když chcete kompromis, smíchejte oba druhy masa půl na půl. Na talíři pak bude tučnější i libovější kousek. Kysané zelí: Pokud je zelí hodně kyselé nebo slané, před dušením ho krátce propláchněte studenou vodou a přidejte o něco víc cukru. Šťávu ze zelí ale nevylévejte všechnu. Část se hodí do hrnce, protože zelí dodá výraznější chuť. Knedlík den předem: Houskový knedlík můžete uvařit už den dopředu. Zabalte ho do fólie, dejte do lednice a druhý den nakrájejte. Nejlépe se ohřívá v páře, případně v troubě přikrytý vlhkou utěrkou. Chuťově tím neutrpí. Slanina v zelí: Slanina není nutná, ale zelí díky ní získá příjemně uzený tón. Pokud ji vynecháte, dejte do základu lžičku sádla navíc a přisypte špetku mletého kmínu. Šťáva z pekáče: Výpek ze dna pekáče je škoda nechat být. Můžete ho přecedit rovnou na talíř, nebo ho krátce zahustit lžičkou škrobu rozmíchaného v troše studené vody a podat jako jednoduchou omáčku.
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Vepřové výpečky s červeným zelím a chlupatými knedlíky jsou poctivý oběd v tradiční podobě
Zdroj: autorský text
cooky.cz