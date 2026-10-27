Android 17 ukrývá tři vizuální novinky, které vám změní pohled na telefon. Jedna připomíná Dynamic Island od Applu

Žádná z těchto tří novinek nepřevrací Android naruby. Dohromady ale mění tři části systému, na které se díváte nejčastěji: horní okraj displeje, panel rychlého nastavení a domovskou obrazovku. Aktualizace se podle dostupných informací objevila v evropské maloobchodní verzi systému RETEU na Motorole Signature. Praktické testy naznačují, že změny jsou sice poměrně nenápadné, ale při běžném používání si jich rychle všimnete.
Jedna z novinek, která zobrazuje živé informace kolem průstřelu přední kamery, připomíná funkci Dynamic Island, kterou Apple představil na iPhonech. Technické řešení ale vychází z možností Androidu a způsob, jakým Motorola tuto funkci začlenila do své nadstavby Hello UI, se od Applu v několika ohledech liší. Pojďme si všechny tři změny představit podrobněji.
Ostrůvek kolem průstřelu: androidí odpověď na Dynamic Island
Nejnápadnější novinka se projeví ve chvíli, kdy na telefonu probíhá nějaká aktivita, například přehrávání hudby ve Spotify, odpočítávání minutky nebo navigace. Android využívá systémové rozhraní pro takzvané Live Updates, tedy průběžně aktualizované informace, které uživateli umožňují sledovat stav probíhající činnosti přímo v rozhraní systému. Motorola tento prvek v Hello UI zobrazuje v prostoru kolem centrálního průstřelu přední kamery, čímž vzniká vizuální podobnost s Dynamic Islandem od Applu.
Podobnost je však především vizuální. Apple na iPhonech nabízí propracované zobrazení takzvaných Live Activities, které lze rozbalovat a sbalovat a které mohou zobrazovat informace z více probíhajících aktivit. Motorola podle dostupných testů používá jednodušší prvek připomínající malý informační štítek kolem průstřelu. Mezi ověřené příklady patří přehrávání hudby ve Spotify a aktivní minutka. Jak upozorňuje server Android Authority, animace a propojení s jednotlivými aktivitami zatím nepůsobí tak propracovaně jako u Applu.
I tak jde o změnu, která dokáže horní část displeje oživit. Namísto pouhého zobrazení ikon ve stavové liště se zde mohou objevovat informace o tom, co právě probíhá.
Tento prvek se nemusí zapínat ručně. Zobrazí se automaticky, pokud jej podporuje příslušná systémová funkce a aplikace. Možnosti jeho vypnutí a nastavení se mohou lišit podle konkrétní verze systému.
Rozmazání rychlých nastavení: konec tvrdě černého panelu
Druhá změna je méně nápadná, ale při každodenním používání ji uvidíte poměrně často. Po stažení panelu rychlého nastavení se pozadí namísto jednolité tmavé plochy zobrazí s průsvitným, rozmazaným efektem. Část tapety a obsahu pod panelem tak zůstává viditelná, což rozhraní dodává lehčí a modernější vzhled.
Pokud je tento efekt součástí konkrétní verze aktualizace, aktivuje se bez nutnosti dalšího nastavování. Motorola ani Google však v dostupné dokumentaci neuvádějí konkrétní měření jeho vlivu na výkon nebo výdrž baterie. Nelze proto s jistotou říct, zda má nějaký prakticky významný dopad na spotřebu energie.
Jde především o kosmetickou úpravu, která ale může změnit celkový dojem ze systému. Panel rychlého nastavení totiž patří k nejčastěji používaným částem Androidu, takže i drobná změna jeho vzhledu je při běžném používání dobře patrná.
Jednobarevné ikony sladěné s tapetou
Třetí novinka se týká domovské obrazovky. Tematické ikony umožňují sjednotit vzhled podporovaných ikon aplikací pomocí barev odvozených od tapety nebo zvolené barevné palety. Výsledkem může být minimalističtější a vizuálně sladěnější plocha.
Na rozdíl od některých dalších vizuálních změn se tato funkce obvykle nezapíná automaticky. Pokud ji daná verze systému podporuje, lze ji aktivovat například následujícími způsoby:
- Podržte prázdné místo na domovské obrazovce a otevřete nastavení plochy, tedy Home settings. Zde vyhledejte položku Themed icons.
- Otevřete Nastavení a vyhledejte možnosti personalizace, například sekci Personalize, kde může být dostupný přepínač tematických ikon.
Přesné názvy položek a jejich umístění se mohou lišit podle verze systému a jazyka rozhraní. Pokud se vám tematické ikony nelíbí, stačí funkci opět vypnout. Není potřeba resetovat launcher ani obnovovat tovární nastavení telefonu.
Podobné možnosti nabízí také konkurence. Samsung využívá například Galaxy Themes, balíčky ikon a barevné palety. Změna barevného schématu však nemusí ovlivnit všechny ikony aplikací. Xiaomi zase staví personalizaci do značné míry na aplikaci Themes, prostřednictvím které lze stahovat celé sady ikon a dalších grafických prvků.
Tematické ikony v Androidu se snaží nabídnout jednodušší systémové řešení. Jeho dostupnost a výsledný vzhled ale závisejí na konkrétním telefonu, verzi systému a podpoře jednotlivých aplikací.
Proč to Google přidává až teď
Apple představil Dynamic Island v roce 2022. Proč tedy Android přichází s vizuálně podobným řešením až nyní? Nejde pouze o otázku rychlosti vývoje. Důležité je také to, jak se postupně rozšiřují možnosti samotného systému a jak je výrobci telefonů dokážou využít ve vlastních nadstavbách.
Google v Androidu 16 představil nové možnosti pro zobrazování průběžných aktivit, včetně rozhraní ProgressStyle. Tyto funkce poskytují vývojářům nástroje pro zobrazování průběhu určitých úkolů a dalších aktuálních informací. Motorola na možnostech Androidu staví vlastní způsob prezentace těchto aktivit kolem průstřelu přední kamery.
Všechny tři změny navíc zapadají do širšího vývoje vzhledu Androidu. Google postupně rozvíjí designový systém Material 3 Expressive, jehož cílem je nabídnout výraznější, přehlednější a osobitější uživatelské rozhraní. Motorola vedle popisovaných novinek v testovacích verzích ukázala také úpravy ikon ve stavové liště, posuvníku hlasitosti nebo zamykací obrazovky.
Nejde tedy jen o tři izolované změny. Společně představují snahu o modernější vzhled systému, který lépe pracuje s animacemi, barvami a průběžně aktualizovanými informacemi. Jak výrazný bude výsledný rozdíl, závisí také na tom, jak jednotlivé funkce využijí aplikace a jak je Motorola začlení do dalších verzí Hello UI.
Kdo aktualizaci dostane
Dostupnost Androidu 17 je podle uvedených informací zatím doložena u Motoroly Signature v evropské maloobchodní větvi systému RETEU. Tento model patří mezi telefony, u kterých se s dlouhodobou softwarovou podporou počítá. Motorola mu podle oficiálních specifikací slibuje až sedm let systémových a bezpečnostních aktualizací.
Kompletní veřejný seznam dalších modelů s přesnými termíny aktualizace je ale nutné ověřovat podle aktuálních informací výrobce. Distribuce aktualizací může probíhat postupně a lišit se podle regionu, varianty zařízení nebo distribučního kanálu. Samotná dostupnost aktualizace pro jeden model proto neznamená, že ji ve stejnou dobu dostanou i ostatní telefony značky.
Pro české uživatele je důležité především to, zda jejich konkrétní zařízení patří do podporované evropské varianty a zda už pro něj výrobce aktualizaci uvolnil. Čeština jako jazyk systému obvykle není důvodem k vydávání samostatné verze aktualizace.
Tři drobné vizuální změny samy o sobě nepředstavují revoluci. Mohou ale zpříjemnit každodenní používání telefonu, zejména pokud často posloucháte hudbu, využíváte rychlá nastavení nebo si potrpíte na sladěný vzhled domovské obrazovky. Právě podobné detaily mohou postupně změnit dojem z celého systému, aniž by bylo nutné měnit způsob, jakým Android používáte.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman