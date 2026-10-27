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Android 17 ukrývá tři vizuální novinky, které vám změní pohled na telefon. Jedna připomíná Dynamic Island od Applu

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Motorola Signature s Androidem 17 přináší živý ostrůvek kolem selfie průstřelu, rozmazané pozadí rychlých nastavení a jednobarevné ikony sladěné s tapetou.
Android mobil, Motorola Signature

Android mobil, Motorola Signature

Zdroj: Motorola
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 27.10.2026 18:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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