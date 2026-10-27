GTA 6 má zabrat 210 GB. Majitelům PS5 ukrojí téměř třetinu dostupného místa

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Grand Theft Auto VI se blíží k vydání a majitelé PlayStationu 5 začínají řešit docela praktický problém. Kam novou hru uložit? Podle informací zveřejněných účtem PlayStation Game Size má standardní edice GTA 6 zabrat přibližně 210 GB. Pokud se údaj potvrdí, půjde o jednu z objemnějších her současné konzolové generace. Rockstar Games zatím tuto velikost oficiálně nepotvrdil.
Účet PlayStation Game Size se dlouhodobě zabývá sledováním údajů z databáze PlayStationu a velikosti her zveřejňuje často ještě před jejich vydáním. Tentokrát uvedl konkrétní hodnotu 210 GB pro PS5. Nejde tedy pouze o odhad odvozený z rozlohy herního světa, přesto je nutné s číslem zacházet jako s dosud nepotvrzenou informací.
Pro majitele původního PlayStationu 5 by taková velikost znamenala citelný zásah do úložiště. Konzole s nominální kapacitou 825 GB totiž nabízí uživateli přibližně 667 GB dostupného prostoru. Jediná instalace GTA 6 by z něj zabrala téměř třetinu. Hráči, kteří mají současně nainstalovaných několik velkých titulů, proto pravděpodobně budou muset některé odinstalovat nebo přesunout.
Předběžné stažení začne 12. listopadu
Zatímco velikost hry čeká na oficiální potvrzení, termíny už Rockstar oznámil. Grand Theft Auto VI vychází 19. listopadu 2026 pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Majitelé digitálních předobjednávek budou moci začít stahovat již 12. listopadu od půlnoci místního času. Sedmidenní předstih má zajistit, aby hráči nemuseli čekat na dokončení rozsáhlého stahování v samotný den vydání.
Při rychlosti internetového připojení 100 Mb/s by stažení 210 GB trvalo teoreticky přibližně čtyři hodiny a čtyřicet minut. Na pomalejším připojení s rychlostí 50 Mb/s už jde o více než devět hodin. Skutečnou dobu navíc ovlivní zatížení serverů, stabilita připojení a případné další stahované soubory.
Zajímavý je také přístup Rockstaru ke krabicovému vydání. To podle oficiálních informací nebude obsahovat klasický herní disk, nýbrž kód pro digitální stažení. Ani zákazník, který si pořídí fyzickou krabičku, se tedy rozsáhlému přenosu dat nevyhne. Krabicová edice má být dostupná už od 12. listopadu právě kvůli možnosti předběžného stažení.
🚨 Grand Theft Auto VI – 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 210 GB – 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 ($79.99) Pre-Load : November 12 Release : November 19 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐓𝐢𝐦𝐞 : Midnight https://t.co/5vXkgnqfC7— PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 27, 2026
Jak připravit PlayStation 5 na GTA 6
Majitelé PS5 si mohou volné místo zkontrolovat přímo v nastavení konzole. Stačí otevřít Nastavení, přejít do části Úložiště a zobrazit nainstalované hry a aplikace. Ty, které už nehrají, mohou odstranit. Zakoupené digitální tituly zůstanou v knihovně a bude možné je později znovu stáhnout.
Další možností je rozšíření interního prostoru kompatibilním M.2 SSD. Z takového disku lze hry pro PS5 také přímo spouštět. Externí USB úložiště funguje jinak. Dokáže uchovávat herní data, ale tituly určené pro PS5 je před hraním nutné přesunout zpět do interního úložiště nebo na nainstalovaný M.2 SSD.
Zveřejněných 210 GB navíc nemusí představovat definitivní požadavek na úložiště. Velikost stahovaných dat a výsledné instalace se může lišit a další prostor mohou zabrat aktualizace. Rozumné proto bude ponechat si určitou rezervu.
Přesná velikost GTA 6 pro Xbox Series X|S zatím známá není. Nelze automaticky předpokládat, že půjde o totožné číslo, protože jednotlivé platformy mohou používat odlišné balíčky herních dat. Rockstar dosud neoznámil ani termín vydání počítačové verze.
Jistotu ohledně potřebného místa přinese až potvrzení údajů přímo v konzolových obchodech nebo zahájení předběžného stahování. Hráči tak mají před 19. listopadem ještě jeden úkol. Kromě rozhodování, zda se těší více na Jasona, nebo Luciu, budou muset udělat pořádek také ve svých herních knihovnách.
Zdroj: Notebookcheck.net