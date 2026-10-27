TV tipy: Druhý Beetlejuice, temný Batman i hororová nadílka

Tento týden se v televizi částečně ponese v duchu blížícího se Halloweenu. Dojde proto na hororové či atmosféricky temnější tituly, po čase se ale připomene jedna nestárnoucí filmová klasika.
Kromě hororů nabídne Nova Cinema i jinou temnou podívanou – nového Batmana s Robertem Pattinsonem v hlavní roli. Fanoušky velebená komiksovka v režii Matta Reevese ukazuje strážce Gothamu opět v trochu jiném kabátku, tentokrát ve stylu temné detektivky inspirované klasikou Sedm. Batman se tu tedy ukazuje také jako schopný detektiv, který se vydává na stopu nebezpečnému Hádankáři (Paul Dano) a jeho tajemným plánům.
Nova Cinema uvede v sobotu večer televizní premiéru druhého Beetlejuice od Tima Burtona. Komerční hit a pokračování kultovního filmu v jednom vrací do hry většinu starých známých v čele s Michaelem Keatonem a Winonou Ryder a přidává k nim talentovanou Jennu Ortegu. Lydia se kvůli rodinné tragédii vrací na známé sídlo, kde chce napravit vztahy se svou dospívající dcerou Astrid. Situace se ale zkomplikuje a Lydia musí požádat o pomoc titulního bio-exorcistu, jenž si na ni pořád myslí. Výsledkem je povedená burtonovská podívaná s jeho osobitým humorem a hravými nápady.
Režijní mistr Ridley Scott se ve snímku podle skutečné události zaměřuje na ikonickou rodinu, jejíž jméno se stalo symbolem módy. Do ní přichází nepředvídatelná Patrizia Reggiani (Lady Gaga), dívka z chudých poměrů, která najde svého vysněného prince v Mauriziu Guccim (Adam Driver). Jenže Patrizia se nespokojí s málem a roztáčí kolotoč intrik a podrazů, které vyústí děsivou vraždou.
Už v pondělí večer se můžete na Nova Cinema pobavit u hororového slasheru, který pojal tradiční komediální schéma o záměně těl poněkud krvavějším způsobem. Ve Slečně bestie si totiž prohodí svá těla naivní středoškolačka (Kathryn Newton) s nebezpečným sériovým vrahem (Vince Vaughn). Zabiják v těle blonďaté dívky rozjede ve škole brutální jatka a zastavit ho může jen hlavní hrdinka s poněkud vražednější vizáží.
V sobotu večer si na Nově odbude premiéru zábavný Společník, který je mixem hororu a hodně netradiční love story. Mladá Iris se se svou láskou Joshem vydává na víkendový pobyt v luxusní vile s jeho kamarády. Brzy ale přijde na to, že se na místě děje něco hodně divného a něco zvláštního se děje také s ní. Iris přijde na to, že není obyčejnou dívkou a její milý s ní má trochu jiné plány než s ní žít šťastně až do smrti.
Lídr většiny filmových databází a nesmrtelná adaptace Stephena Kinga nám ve středu večer na Nova Cinema nabídne příběh Andyho Dufresne, který se snaží i po uvěznění v Shawshanku neztratit víru a naději v svobodu – a k tomu zde najde jedno jedinečné přátelství. Dojemný a bravurně natočený snímek Franka Darabonta, jenž se prostě nikdy neomrzí a vlastně není potřeba k němu nic víc dodávat.
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Zdroj: Kinobox