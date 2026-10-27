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Po ztroskotání lodi ovládl přeživší strachem. Věda v něm vidí předobraz „firemního psychopata“

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Loď Batavia ztroskotala roku 1629 u západního pobřeží Austrálie. Pro část přeživších ale nebylo největším nebezpečím moře: moc nad nimi převzal obchodník Jeronimus Cornelisz, který rozpoutal vraždění a teror. Nová studie jeho chování srovnává s moderním pojmem firemní psychopatie. Znamená to, že vědci skutečně našli prvního psychopata v historii managementu?
Po ztroskotání lodi ovládl přeživší strachem. Věda v něm vidí předobraz „firemního psychopata“

Po ztroskotání lodi ovládl přeživší strachem. Věda v něm vidí předobraz „firemního psychopata“

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 18:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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