ODS zrušila místní organizaci na Slovanech, půlka jejích zastupitelů šla s ANO do koalice.

„Výkonná rada dnes vyjádřila zásadní nesouhlas s povolebním vývojem v místním sdružení Plzeň-Slovany a konstatovala, že situace poškozuje ODS a má negativní dopad na podporu ODS jak u veřejnosti a u voličů, tak i u samotných členů ODS," potvrdil novinářům předseda ODS v Plzeňském kraji Martin Baxa.
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Vedení strany podle něj současně udělilo licenci ke vzniku nového místního sdružení Plzeň - Nové Slovany. Zrušením místní organizace jejím členům nezaniká členství ve straně. Mají nyní tři měsíce na to, aby se buď přidali k některému z jiných místních sdružení, nebo poté, co se ustaví nové sdružení Nové Slovany, mohou se ucházet o členství v něm.
Podle neoficiálních informací už slovanskou ODS opustili také další dva zastupitelé zvolení do zastupitelstva obvodu, kteří skončili v opoziční skupině.
Výkonná rada už podle Baxy má okruh lidí, kteří budou pracovat na vzniku tohoto nového sdružení. Pokud by členové zrušené organizace, kterých je přes 40, do tří měsíců nevstoupili do jiného místního sdružení, zaniklo by jim členství ve straně, řekl Baxa.
Výkonná rada ODS už podle něj minulý týden vystavila slovanské ODS varování, že pokud sdružení do týdne rozpolcený stav nenapraví, padne návrh na jeho zrušení. „Nelze mít současně vejce i omeletu. Opak si bohužel myslí místní organizace ODS Plzeň-Slovany. Její osmičlenný zastupitelský klub ODS se dohodl, že půlka bude působit ve vedení městské části a ta druhá jí bude dělat opozici. Nepochopitelné, nesrozumitelné a nevysvětlitelné jednání. Výkonná rada ODS tomu vystavila žlutou kartu. Pokud do týdne tento stav nenapraví, padne návrh na zrušení tohoto místního sdružení. A to je fér," informoval Baxa v uplynulém týdnu na sociální síti x. Jednání ale nápravu nepřinesla.
Dlouholetý starosta po 35 letech opustil ODS
Spor se odehrával také na pozadí odchodu dlouholetého starosty Slovan Lumíra Aschenbrennera z ODS. Členství ve straně ukončil 20. října po 35 letech. Vedení ODS se proti němu dříve vymezilo kvůli billboardům, na nichž před druhým kolem senátních voleb nepřímo podpořil kandidátku ANO Lucii Kantorovou. Aschenbrenner neobhájil senátorský mandát, svoje plakátovací plochy poskytl Kantorové a objevily se na nich billboardy s jejich společnou fotografií. Sám Aschenbrenner ale dlouhodobě patří k ostrým kritikům ANO.
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Obvod Slovany byl dlouhodobě baštou ODS. Od roku 1998 v něm byl starostou právě Aschenbrenner. I letos tam ODS volby vyhrála, získala 25,81 procenta hlasů a osm mandátů. Koalici vytvořily ANO, STAN a uskupení Pro Plzeň s podporou lidovců, k nimž se přidali čtyři zastupitelé ODS. Dosavadní místostarostka Eva Trůková z ODS by měla svůj post zastávat i v dalším období v nové koalici, starosta ale už bude z ANO.
Předseda místní organizace David Šlouf minulý týden řekl, že účast v koalici nepovažuje za důvod ke zrušení sdružení. ODS podle něj ve Slovanech komunální volby vyhrála a měla by se podílet na vedení obvodu. Má získat funkci místostarosty a jednoho radního. Podle něj voliči stranu volí proto, aby se podílela na vedení obvodu, nikoli aby skončila v opozici. Na účasti v koalici tak nevidí nic špatného. Sám je jedním ze čtyř zastupitelů ODS, kteří v koalici jsou. „Já si prostě myslím, že lidé nás nechodí volit proto, abychom šli do opozice. Když někdo vyhraje volby, tak chce být v koalici, to není nic proti ničemu. Myslím si, že rušení organizace není správný trest za úspěch," uvedl minulý týden. Dnes zatím Šlouf nebere mobilní telefon.