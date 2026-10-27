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ODS zrušila místní organizaci na Slovanech, půlka jejích zastupitelů šla s ANO do koalice.

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Výkonná rada ODS odebrala licenci místnímu sdružení Plzeň - Slovany. Důvodem je povolební situace na druhém plzeňském obvodu. Z osmi zvolených zastupitelů vstoupila polovina do koalice s ANO a dalšími stranami, zbytek zamířil do opozice.
ODS zrušila místní organizaci na Slovanech, půlka jejích zastupitelů šla s ANO do koalice.

ODS zrušila místní organizaci na Slovanech, půlka jejích zastupitelů šla s ANO do koalice.

Zdroj: ODS
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 18:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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