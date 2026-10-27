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Třináctiletý školák z Jihlavy je hrdina, hasiči ocenili jeho pomoc cyklistovi

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Teprve třináctiletý Adam Přecechtěl ze ZŠ Kollárova v Jihlavě se zachoval jako opravdový hrdina. Na vlastní oči viděl nehodu cyklisty a místo přihlížení začal okamžitě jednat.
Třináctiletý školák z Jihlavy je hrdina, hasiči ocenili jeho pomoc cyklistovi

Třináctiletý školák z Jihlavy je hrdina, hasiči ocenili jeho pomoc cyklistovi

Zdroj: HZS Kraje Vysočina
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 18:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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