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Jeden z největších řetězců supermarketů náhle končí. Zavírat se bude téměř 300 poboček

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Německý supermarket Tegut ruší provoz téměř 300 poboček. Švýcarský vlastník Migros prodává obchody konkurenci, část prodejen zatím bez kupce.
Vejce v obchodě

Vejce v obchodě

Zdroj: Lednice s vejci v prodejně Albert. | Foto: Cooky.cz - Jan Dalecký
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 18:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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