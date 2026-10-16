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Soused přehradil příjezdovou cestu závorou nebo kameny. Za zablokování průjezdu hrozí pokuta 300 000 Kč

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Soused koupil pozemek pod příjezdovou cestou a přehradil ho závorou nebo balvany? Zjistěte, kdy jde o veřejně přístupnou komunikaci a jak dosáhnout odstranění.
Závora instalovaná přes polní a příjezdovou cestu vedoucí k nemovitostem.

Závora instalovaná přes polní a příjezdovou cestu vedoucí k nemovitostem.

Zdroj: Dietmar Rabich / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 16.10.2026 15:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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