Soused přehradil příjezdovou cestu závorou nebo kameny. Za zablokování průjezdu hrozí pokuta 300 000 Kč

Jezdíte ke svému domu, garáži nebo chatě desítky let po stejné příjezdové cestě, až jednoho dne narazíte na spuštěnou ocelovou závoru, řetěz se zámkem nebo navršené betonové panely a balvany.
Soused, kterému pozemek pod cestou podle katastru patří, se rozhodl uplatnit své vlastnické právo a průjezd vám ze dne na den zakázal. Ačkoliv se majitel parcely často ohání nedotknutelností soukromého majetku, české zákony stojí v těchto případech překvapivě tvrdě na straně uživatelů cesty. Zjistěte, kdy se soukromý pozemek automaticky mění ve veřejně přístupnou účelovou komunikaci, za co hrozí sousedovi pokuta až třista tisíc korun a jak postupovat, pokud vám někdo odřízne přístup k nemovitosti.
Zásadní zlom v sousedských sporech o příjezdové cesty přináší
§ 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který upravuje takzvané účelové komunikace. Podle tohoto předpisu a ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu platí, že účelová komunikace vzniká přímo ze zákona, jakmile vyjetá cesta v terénu slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí s ostatními komunikacemi a vlastník pozemku v minulosti s jejím obecným užíváním souhlasil nebo ho alespoň mlčky trpěl. Vůbec přitom nezáleží na tom, že je pozemek v katastru nemovitostí zapsán jako soukromá zahrada, trvalý travní porost nebo ostatní plocha.
Jakmile cesta splní znaky veřejně přístupné účelové komunikace, vztahuje se na ni právo obecného užívání. To v praxi znamená, že po ní může bezplatně chodit i jezdit každý a vlastník pozemku pod cestou toto omezení musí strpět. Ani nový majitel, který pozemek pod cestou teprve nedávno koupil nebo zdědil, nemůže historický souhlas svých předchůdců jednostranně odvolat. Právní stav cesty totiž přechází na každého dalšího nabyvatele pozemku.
Sousedova kamera míří na váš pozemek. Zákon tvrdě chrání vaše soukromí Čtyři znaky veřejně přístupné účelové komunikace
Aby silniční správní úřad nebo soud potvrdil, že sporná cesta přes sousedův pozemek podléhá veřejnému přístupu, zkoumá naplnění čtyř konkrétních podmínek. Pokud jsou splněny všechny najednou, soused nemá právo cestu svévolně uzavřít:
Prvním znakem je stálá a zřetelná hranice cesty v terénu. Nemusí jít o asfaltovou vozovku ani o vydlážděnou uličku. Plně postačuje štěrkový podklad, uježděná hlína nebo vyjeté koleje v trávě, které jsou na první pohled patrné jako dopravní linie.
Druhým znakem je komunikační účel. Cesta musí aktivně sloužit jako spojnice mezi jednotlivými domy, chatami, garážemi či pozemky a navazující veřejnou silnicí. Třetí podmínkou je souhlas vlastníka s veřejným užíváním. Ten nemusel být nikdy sepsán na papíře. Stačí, že původní majitel po řadu let proti průjezdu sousedů či návštěv aktivně nezasahoval a cestu neoplotil v době jejího vzniku.
Čtvrtým a nejdůležitějším kritériem je takzvaná nutná komunikační potřeba. Ta je splněna tehdy, pokud nemovitosti na konci cesty nemají žádný jiný plnohodnotný a bezpečný přístup z veřejné silnice. Pokud by uzavření cesty znamenalo, že se k domu nedostane osobní auto, hasičský vůz nebo sanitka, je nutná komunikační potřeba zcela nepochybná.
Zatarasení příjezdové cesty balvany nebo betonovými bloky představuje přestupek s pokutou až třista tisíc korun. Foto: Andrew Wood / Wikimedia CC 2.0 Závora na vlastní pěst: Přestupek s pokutou až 300 000 Kč
Mnoho vlastníků pozemků podléhá dojmu, že si na své parcele mohou postavit plot, zabetonovat sloupek nebo navézt hromadu štěrku kdykoliv se jim zachce. Často se přitom odvolávají na čáry v katastrální mapě, ačkoliv samotný zákres v aplikaci k posouzení právního režimu cesty nestačí, jak podrobně vysvětluje článek o tom, proč
mapový překryv v katastru při sporech se sousedem o hranici pozemku není jediným rozhodujícím důkazem.
Jak opakovaně připomíná
Veřejný ochránce práv ve svém přehledu řešení sousedských sporů, vlastník pozemku nesmí veřejně přístupnou účelovou komunikaci znepřístupnit svépomocí. Umístění uzamykatelné závory, natažení řetězu, postavení brány nebo položení balvanů bez předchozího úředního povolení představuje přímé porušení zákona o pozemních komunikacích.
Podle § 42a zákona o pozemních komunikacích se fyzická osoba, která na účelovou komunikaci bez povolení umístí pevnou překážku nebo jinak znemožní její obecné užívání, dopouští přestupku. Silniční správní úřad, kterým je v těchto případech obecní úřad, může takovému vlastníkovi uložit pokutu až do výše třista tisíc korun. Současně úřad vydá rozhodnutí, kterým sousedovi nařídí nelegální závoru či balvany na vlastní náklady okamžitě odstranit.
Pokud chce majitel pozemku provoz na své účelové komunikaci legálně omezit, například kvůli ochraně majetku nebo zamezení průjezdu cizích nákladních aut, musí podat oficiální žádost na silniční správní úřad. Ten záležitost projedná s Policií ČR a posoudí, zda omezení neohrozí přístup sousedů k jejich domovům. I kdyby úřad instalaci závory výjimečně povolil, vždy uloží vlastníkovi povinnost předat klíče či dálkové ovládání všem majitelům přilehlých nemovitostí.
Voda ze sousedova okapu teče na váš pozemek. Můžete požadovat úpravu stavby Soukromá cesta, věcné břemeno a právo nezbytné cesty
Ne každá ulička přes cizí parcelu však splňuje parametry veřejné účelové komunikace. Pokud vede přejezd přes sousedův uzavřený dvůr či oplocenou zahradu výhradně k vaší jediné chatě a nikdo jiný tudy nikdy nechodil, jde o čistě soukromoprávní vztah, který se řídí občanským zákoníkem.
Nejpevnější právní jistotu v takové situaci poskytuje služebnost stezky, průhonu a cesty podle § 1274 až 1276 občanského zákoníku, lidově označovaná jako věcné břemeno chůze a jízdy. Pokud máte toto právo zapsané v katastru nemovitostí, soused vám nesmí v průjezdu nijak bránit. Zamkne-li bránu, musí vám neprodleně poskytnout klíč. Pamatujte však, že podle zákona máte povinnost přispívat sousedovi poměrnou částkou na údržbu a opravy této cesty, podobně jako platí jasná pravidla pro to,
kdo hradí stavbu a údržbu plotu na hranici pozemku.
Co když ale věcné břemeno v katastru zapsané nemáte? Zde přicházejí v úvahu dva silné právní instituty:
Prvním je vydržení služebnosti. Pokud jste vy a případně vaši právní předchůdci přes sousedův pozemek jezdili nepřetržitě po dobu alespoň deseti let v poctivém přesvědčení, že na to máte plné právo a platnou dohodu, právo cesty jste ze zákona vydrželi. Soud pak na základě vaší žaloby vydržené právo potvrdí a nechá jej zapsat do katastru i proti vůli souseda.
Druhou záchrannou brzdou je povolení nezbytné cesty podle
§ 1029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jestliže k vašemu domu nebo pozemku chybí jakékoliv spojení s veřejnou cestou, takže nemovitost nemůžete řádně užívat, můžete požádat soud o zřízení nezbytné cesty přes sousedovu parcelu. Soud cestu vymezí tak, aby souseda zatěžovala co nejméně, a zároveň vám uloží zaplatit sousedovi finanční náhradu za toto omezení. Omezení přístupu na účelovou komunikaci může povolit výhradně silniční správní úřad po projednání s policií. Foto: Hejnjahns / Wikimedia CC 4.0 Přehled právních situací a správného postupu obrany
Následující srovnávací tabulka ukazuje, na který úřad se obrátit podle toho, o jaký typ příjezdové cesty ve vašem případě jde:
Charakter příjezdové cesty Právní režim Kompetentní orgán Hlavní nástroj obrany a sankce Volně přístupná cesta pro více nemovitostí Veřejně přístupná účelová komunikace Obecní úřad (silniční správní úřad) Nařízení odstranění překážky a pokuta až 300 000 Kč Cesta se zapsaným věcným břemenem Služebnost cesty podle občanského zákoníku Okresní soud (v akutním stavu i obec) Žaloba na zdržení se rušení služebnosti a předání klíčů Cesta užívaná v dobré víře přes 10 let Vydržení práva odpovídajícího služebnosti Okresní soud Určovací žaloba na zápis vydrženého věcného břemene Zcela odříznutý dům bez jakéhokoliv přístupu Právo nezbytné cesty (§ 1029 OZ) Okresní soud Soudní zřízení práva průjezdu za finanční náhradu Jak postupovat krok za krokem, když soused cestu zablokuje
Pokud ráno zjistíte, že soused přes příjezdovou cestu položil balvany nebo zamkl novou závoru, zachovejte chladnou hlavu. V žádném případě se nepokoušejte zámek přeštípnout pákovými nůžkami ani závoru vyvrátit tažným lanem za autem. Dopustili byste se poškození cizí věci a obrátili důkazní situaci proti sobě.
Nejprve celou překážku důkladně vyfotografujte a natočte na video tak, aby bylo zřejmé, že cesta je zcela neprůjezdná. Pokud na místě zůstalo uvězněné vaše auto, kterým se potřebujete dostat do práce nebo k lékaři, přivolejte na místo hlídku Policie ČR. Policisté sice nerozhodují o vlastnictví cesty, ale sepíší úřední záznam o zablokování průjezdu, který poslouží jako klíčový důkaz v následném řízení.
Sousedův pes se podhrabal na váš pozemek. Můžete ho legálně zadržet, dokud majitel nezaplatí škodu
Ještě týž den podejte na příslušný obecní úřad písemný podnět k odstranění pevné překážky z veřejně přístupné účelové komunikace podle § 29 zákona o pozemních komunikacích a současně návrh na ochranu pokojného stavu podle § 5 občanského zákoníku. Obecní úřad může v rámci předběžné ochrany přikázat sousedovi okamžité obnovení předešlého stavu, tedy odemknutí závory nebo odklizení balvanů ještě předtím, než proběhne samotné zdlouhavé správní či soudní řízení.
Shrnutí pravidel pro spory o příjezdovou cestu Soukromé vlastnictví pozemku v katastru nedává majiteli právo svévolně přehradit historicky užívanou příjezdovou cestu. Pokud cesta v terénu slouží jako nutný přístup k nemovitostem a dřívější majitel průjezd trpěl, jde o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Za instalaci závory, řetězu nebo balvanů bez povolení silničního správního úřadu hrozí sousedovi pokuta až třista tisíc korun. Překážku nikdy neodstraňujte násilím, stav ihned zdokumentujte a obraťte se na obecní úřad s podnětem na odstranění překážky. U čistě soukromých cest řeší situaci zapsané věcné břemeno, desetileté vydržení práva cesty nebo soudní zřízení nezbytné cesty. Pro okamžité zprůjezdnění zablokovaného příjezdu využijte návrh na předběžnou ochranu pokojného stavu u obce nebo soudu. Zdroje fotografií zavora_na_prijezdove_ceste_ucelova_komunikace: Dietmar Rabich / Wikimedia CC 4.0 kameny_balvany_zablokovana_prijezdova_cesta: Andrew Wood / Wikimedia CC 2.0 uzavrena_zavora_lesni_polni_cesta_pristup: Hejnjahns / Wikimedia CC 4.0