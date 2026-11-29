Musila rozčílily nejapné vtípky na celou řadu osobností českého showbyznysu, které během večera padaly z úst moderátorů Ondřeje Sokola a Aleše Hámy. Natvrdo se vysmívali Agátě Hanychové, Ornelle Koktové, Lele Vémole, Michalu Davidovi, kapele Mandrage, Bohuši Matušovi, Jitce Boho a mnoha dalším.
Musil: Není to setkání kamarádů na večírku
„Ne, nejsem puritán. Mám rád humor, vtip a legraci. Pokud se to hodí a vyjde to, pobaví se nejeden člověk. Tentokrát se to ale minulo tak nějak všechno a ne poprvé,“ míní ostřílený moderátor Jan Musil, který měl například na Barrandově pořad, v němž řešil rodinné vztahy účastníků.
Podle něho Český slavík není setkání kamarádů na večírku. „Byl to večer, který oslavoval hudbu napříč žánry. Byl to večer diváků a fanoušků interpretů, kteří hlasovali pro své oblíbence. Byl to večer, který měl být noblesní a laskavý. Byl to večer pro oceněné, pro ty, kteří vystupovali, a pro ty, kteří si přišli do sálu užít společenský večer,“ vysvětluje Musil.
Moderátor je podle něho člověk, který provází večerem, posouvá jeho průběh a graduje jej. Hlavní slovo sice má on, ale to jen proto, aby dal vyniknout těm, kterým večer patří. Oceněným interpretům a skupinám, těm, kteří vystupovali, a hlavně divákům.
„Co se to s nimi stalo?“ ptá se Musil na adresu Sokola a Hámy. „Aleš Háma je kolega, kterého znám spoustu let, a netuším, co se mu stalo. Asi bude něco pravdy na tom, co mu řekl noblesně Karel Šíp. Pana Sokola jsem viděl jednou a byl fajn. Je to už spoustu let a zřejmě se u něj něco změnilo. Netuším ale co,“ uvedl Musil ve svém facebookovém příspěvku.
„Bylo to trapné a hloupé“
Oběma by ale poradil jedno. „Příště, prosím, vynechejte profesi moderátorů takového pořadu, který vyžaduje úctu a slušnost. Nebylo to hezké, nebylo to dobré, nebylo to uctivé, ale ani vtipné. Bylo to trapné, hloupé a sprosté,“ nebere si servítky.
„Prostě si vzájemně přiznejte, že toto není vaše parketa. Že moderovat show je něco jiného než moderovat slavnostní galavečer. A největší televizní stanici snad jen jedna věta. Takto jste chtěli, aby vypadal už poněkolikáté slavnostní večer na vaší stanici? Nedivil bych se, kdyby příště na vyhlašování této ankety do sálu nikdo nepřišel,“ píše Musil.
Podle něho to však ocenění umělci z úcty k fanouškům nikdy neudělají. „Oni totiž vědí, co je úcta, slušnost a poděkování v přímém přenosu, byť jim tam zřejmě nebylo příjemně,“ uzavírá moderátor.
Zdroje: ČRzprávy, Facebook
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