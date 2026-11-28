5. prosince 2026 to bude rok od v Česku tolik sledovaného odchodu moderátora Patrika Hezuckého. Zemřel v benešovské nemocnici na rakovinu neznámého původu s metastázami do jater. U jeho lůžka se před rokem scházely největší hvězdy českého showbyznysu a tisíce lidí dlouho netušily, co vlastně s Patrikem je.
Nejtěžší rok života
Pak ale přišla smutná zpráva, Patrik zemřel. To zasáhlo nejen jeho dlouholetého parťáka Leoše Mareše a stovky tisíc posluchačů a fanoušků po celé zemi, ale především Patrikovu rodinu, manželku Nikolu a jejich malého syna.
Nikola Hezucká prožila nejtěžší rok svého života. Až v posledních týdnech se učila zase znovu více žít a smát se. Společnost jí dělají kamarádky i Patrikovy kolegyně z Evropy 2, hlavně Katka Říhová.
Přesto všechno teď smutné výročí na Nikolu silně dopadá. „Blíží se to datum. To strašné datum, které bych nejraději navždy vymazala z kalendáře. A s každým dalším dnem cítím, jak se ve mně pomalu něco svírá,“ přiznala dnes Nikola Hezucká.
Deklaruje, že dnes už se umí zase od srdce smát, těšit se na život, prožívat krásné chvíle a být vděčná za to, co má. Našla prý v sobě sílu jít dál, i když si ještě nedávno myslela, že už to nikdy nedokáže.
Hezucká: Už ti nemohu zavolat
„Ale právě tyhle dny jsou jiné. Najednou mnohem víc vnímám, že tu nejsi, že už spolu neprobereme, co se stalo, že ti nemůžu zavolat, říct ti něco úplně obyčejného, slyšet tvůj hlas,“ posílá vzkaz Patrikovi do nebe Hezucká na svém Instagramu.
Zvláště těžké je to nyní při výročí jeho úmrtí a s blížícími se Vánoci. „Blíží se další Vánoce, další chvíle, které jsme měli prožívat společně, a ty u nich zase nebudeš. Tolik jsi je miloval, bolí mě vědomí, že čas běží dál, že přibývají další dny, týdny, měsíce, ale já už nikdy nezažiju ten pocit, že se otevřou dveře a ty jsi doma. Že tě obejmu. Že jsme zase všichni spolu,“ popsala Hezucká.
Lituje, že jejich malá a šťastná rodinka dostala tak málo společného času. Patrikova nepřítomnost je podle ní v těchto dnech tak strašně hlasitá. „Doma, kde je všechno pořád tak trochu naše, ale ty už tady nejsi v místech, kde jsi sedával, v obyčejných večerech, kdy bych ti chtěla něco vyprávět, v tichu, které už nikdy nepřeruší tvůj hlas, tvůj smích, nejkrásnější smích na světě,“ pokračuje Hezucká.
Nikdy se na Patrika nezapomene
„Lásko, je jedna věc, kterou nikdy nedopustím, a to, aby se na tebe zapomnělo. Nikdy o tobě nepřestanu mluvit, vyprávět, vzpomínat. Budu připomínat, jaký jsi byl, jak krásnou duši jsi měl, kolik lásky jsi rozdával a kolik stop jsi v lidech zanechal,“ slibuje Hezucká.
Zároveň dodává, že to neznamená, že není šťastná. „Jsem, jen jsem zároveň ženou, které se v některých dnech znovu rozpadá srdce, protože jí chybí člověk, kterého už nikdy nikdo nenahradí. Chybíš mi, lásko, a v těchto dnech zase tak moc, až to bolí,“ dodala Hezucká.
Zdroje: ČRzprávy, Instagram